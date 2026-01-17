Нико не жели да изнајми стан самохраној мајци петоро дјеце

Извор:
Агенције
17.01.2026
10:08
Коментари:0
Хуманитарна организација Минорес упутила је јавни апел упозоравајући на тежак случај социјалне угрожености који, како наводе, разоткрива дубоко укоријењене проблеме дискриминације и селективне солидарности у друштву.
Ријеч је о самохраној мајци с петоро малољетне дјеце која већ дуже вријеме живи у крајње тешким условима – у простору без врата, прозора, струје и воде.
Градови и општине
Политичар пријављен за напад на бившу партнерку
Упркос тешкој ситуацији, мајка је, истичу из Минореса, одбила да јој дјеца просе или раде за друге те инсистира на томе да похађају школу и одрастају у достојанственим условима.
Из Минореса већ мјесецима покушавају пронаћи адекватан смјештај за ову породицу, али потрага редовно наилази на препреке које немају везе с финансијским могућностима или спремношћу плаћања најма.
Наиме, разгледањае станова која су већ била договорена често се отказују чим се отворено каже да је ријеч о ромској породици. Станодавци се притом обично позивају на комшије и наводну њихову негативну реакцију.
У свом апелу отворено истичу да би се, у случају да је ријеч о самохраној мајци друге националности, кров над главом вјероватно већ пронашао.
Свијет
Октривено шта је полиција затекла у бару смрти: ''Био сам приморан да пузим преко тијела''
"Ово није морална лекција, него апел. Не тражимо сентимент, тражимо кључ”, поручују из Минореса, наглашавајући да би за породицу свака станарина била уредно плаћена.
Организација тренутачно ради на привременом смјештају, али истичу да је ријеч само о краткорочном рјешењу те да је неопходно пронаћи трајни дом за мајку и дјецу. Уједно су упутили и додатни позив свима који евентуално имају слободан стан за најам, али и онима који могу понудити топлу собу за старијег бескућника, такође уз разумну кирију.
Из Минореса позивају грађане да се јаве ако могу помоћи или да барем прослиједе апел онима који би могли имати могућност и вољу пружити рјешење.
Најновије
Најчитаније
13
57
13
56
13
52
13
48
13
45
Тренутно на програму