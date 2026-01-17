Стиже ново захлађење, очекују се ледени дани

Извор:
У Србији ће данас у кошавском подручју бити претежно сунчано и вјетровито вријеме док се у осталим предјелима очекује мјестимично задржавање облачности или магле, али углавном без падавина, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод Србије.
Дуваће слаб и умјерен вјетар, у кошавском подручју повремено јак, југоисточни, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и са ударима олујне јачине, док ће температура бити најнижа од -5 до нула, а највиша од 0 до пет степени.
У Београду ће данас бити претежно сунчано, вјетровито и хладније вријеме, уз јак југоисточни вјетар и највишу дневну температуру око четири степена.
У наредних седам дана слиједи пад температуре, а током већег дијела периода у Војводини, Тимочкој и Неготинској Крајини очекују ледени дани, док ће у осталим регионима Србије ледени дан бити понедјељак, 19. јануар.
