Стиже ново захлађење, очекују се ледени дани

Извор:

Б92

17.01.2026

09:46

Фото: photos_by_ginny/Pexels

У Србији ће данас у кошавском подручју бити претежно сунчано и вјетровито вријеме док се у осталим предјелима очекује мјестимично задржавање облачности или магле, али углавном без падавина, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод Србије.

Дуваће слаб и умјерен вјетар, у кошавском подручју повремено јак, југоисточни, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и са ударима олујне јачине, док ће температура бити најнижа од -5 до нула, а највиша од 0 до пет степени.

У Београду ће данас бити претежно сунчано, вјетровито и хладније вријеме, уз јак југоисточни вјетар и највишу дневну температуру око четири степена.

У наредних седам дана слиједи пад температуре, а током већег дијела периода у Војводини, Тимочкој и Неготинској Крајини очекују ледени дани, док ће у осталим регионима Србије ледени дан бити понедјељак, 19. јануар.

Временска прогноза

