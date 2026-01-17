Logo
Large banner

Познат идентитет и вријеме сахране страдалог младића

Извор:

АТВ

17.01.2026

09:31

Коментари:

0
Познат идентитет и вријеме сахране страдалог младића

Млади Требињац Саво Спаић (22) који је јуче ујутро погинуо на магистралном путу М-17 код Маглаја, биће сахрањен сутра (недјеља), у селу Граб надомак Требиња, код цркве Свете Петке.

Саобраћајна несрећа се догодила 16. јануара, око 08.35 часова, на излазу из тунела Сикола 2 према Жепчи, а у њој су учествовали путничко моторно возило и теретно возило, пише портал "Независне".

Како је саопштено у Оперативном центру МУП-а Зеничко-добојског кантона, младић је као возач путничког аутомобила преминуо на лицу мјеста, а сувозач који је био са њим задобио је видне повреде, те је возилом Хитне помоћи превезен у здравствену установу ради указивања љекарске помоћи.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

Требиње

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

Сцена

Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

12 мин

0
У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва

Свијет

У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва

13 мин

0
Трик који ћете обожавати: Ево шта се деси када у веш-машину убаците влажну марамицу

Савјети

Трик који ћете обожавати: Ево шта се деси када у веш-машину убаците влажну марамицу

15 мин

0
Туширање хладном или топлом водом - шта препоручују стручњаци?

Здравље

Туширање хладном или топлом водом - шта препоручују стручњаци?

20 мин

0

Више из рубрике

Изгорио ауто у Мостару

Хроника

Изгорио аутомобил на паркингу

1 ч

0
Ушли као купци у радњу, па украли 10.000 евра: Власник завршио на хауби аутомобила

Хроника

Ушли као купци у радњу, па украли 10.000 евра: Власник завршио на хауби аутомобила

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Тешка несрећа у БиХ, више особа повријеђено

11 ч

0
Полиција на ногама: Улетио у радњу са пиштољем и отео сав новац

Хроника

Полиција на ногама: Улетио у радњу са пиштољем и отео сав новац

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

35

Јутјуб исправља проблем који данима мучи кориснике

09

31

Познат идентитет и вријеме сахране страдалог младића

09

28

Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

09

27

У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва

09

25

Трик који ћете обожавати: Ево шта се деси када у веш-машину убаците влажну марамицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner