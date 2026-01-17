Познат идентитет и вријеме сахране страдалог младића

Извор:
АТВ
17.01.2026
09:31
Коментари:0
Млади Требињац Саво Спаић (22) који је јуче ујутро погинуо на магистралном путу М-17 код Маглаја, биће сахрањен сутра (недјеља), у селу Граб надомак Требиња, код цркве Свете Петке.
Саобраћајна несрећа се догодила 16. јануара, око 08.35 часова, на излазу из тунела Сикола 2 према Жепчи, а у њој су учествовали путничко моторно возило и теретно возило, пише портал "Независне".
Како је саопштено у Оперативном центру МУП-а Зеничко-добојског кантона, младић је као возач путничког аутомобила преминуо на лицу мјеста, а сувозач који је био са њим задобио је видне повреде, те је возилом Хитне помоћи превезен у здравствену установу ради указивања љекарске помоћи.
Сцена
12 мин0
Свијет
13 мин0
Савјети
15 мин0
Здравље
20 мин0
Најновије
Најчитаније
09
35
09
31
09
28
09
27
09
25
Тренутно на програму