Туширање хладном или топлом водом - шта препоручују стручњаци?

Многи дерматолози за туширање препоручују температуру воде између 37 и 40 степени Целзијусових.
Туширање млаком водом тијелу даје удобност и помаже у одржавању тјелесне температуре, уз уживање и у топлом и у хладном туширању.
Температура воде коју користите може имати различите утицаје на здравље, као и промјена рутине. Ако се се током туширања умивате врућом водом, убрзавате старење коже, а да тога нисте ни свјесни, наводе стручњаци. Умивање топлом водом даје осјећај опуштености кожи, али исушује кожу лица и ствара боре.
- Врућа вода уништава заштитну баријеру коже. Та баријера помаже кожи да задржи влагу, а када је кожа оштећена она изгледа беживотно, па су боре израженије, нарочито око уста и очију - истакла је дерматолошкиња Ана Филипс.
Многи људи чисте лице гелом за туширање или пуштају да им шампон и регенератор теку директно низ образе, што такође није добро, јер су ти производи намијењени кожи тијела и коси.
- Послије таквих третмана, кожа је сувља и грубља, изгледа старије, а уствари је превише третирана погрешним течностима. Лице увијек треба чистити на умиваонику средством за чишћење лица. Послије чишћења лице треба хидрирати - рекла је дерматолошкиња.
На влажну кожу треба нанијети хидрантну крему која ће кожу нахранити, да постане глатка.
Топла вода смирује мишиће и помаже код опуштања, па је препорука да се топли туш користи прије спавања у вечерњим сатима. Хладан туш препорука је за јутарње сате због циркулације. Препорука је млака вода за свакодневну хигијену тијела или кратко и наизмјенично мијешање топле и хладне воде.
Врући тушеви могу бити пријатни, али могу оштетити вашу кожу. Топлота воде може уклонити природне, масне заштитне баријере ваше коже, остављајући је сувом, иритираном и сврбежном. Ако имате кожу склону акнама или осјетљиву кожу, посебно треба да избјегавате туширање водом која је довољно врућа да вам поцрвени.
Да би вам кожа била мека и хидрирана, исперите млаком водом и нанесите хидратантну крему одмах након туширања док вам је кожа још мокра.
Најбољи начин за прање косе је да је оперете топлом или млаком водом, а за завршно испирање користите хладну воду. Започињање туширања топлом водом отвара поре на кожи главе, помажући у уклањању прљавштине, масноће и накупљања са косе. Мана је што може повећати сувоћу, коврџање и ломљење косе. Можете се супротставити овим ефектима тако што ћете туширање завршити испирањем хладном водом како бисте затворили кутикуле и задржали влагу.
Без обзира коју температуру преферирате, обавезно користите одличан регенератор како бисте коси дали волумен и сјај.
Врућ или хладан туш неће учинити да вам прехлада или грип нестану, али вам може помоћи у лијечењу непријатних симптома. Стајање под врућим тушем може помоћи у ублажавању кашља или респираторних симптома. Пара отвара дисајне путеве, разблажује слуз и чисти носне пролазе. Насупрот томе, хладна или млака вода може помоћи у снижавању температуре. Пазите да вода не буде превише хладна, јер дрхтавица може подићи тјелесну температуру.
Ако бисте радије предузели проактивнији приступ умјесто да само лијечите симптоме, размислите о редовном туширању хладном водом.
И хладни и топли тушеви могу вам помоћи да убрзате опоравак. Хладна вода сужава крвне судове и смањује упалу, помажући у спречавању модрица и отока. У међувремену, топла вода може повећати проток крви у мишиће и испрати накупљену млијечну киселину из уморних мишића.
