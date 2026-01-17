Logo
За насиље над мушкарцима у Српској пријављене 62 жене

17.01.2026

09:04

Коментари:

0
За насиље над мушкарцима у Српској пријављене 62 жене
Мушкарци су у Републици Српској 2024. године били жртве породичног насиља у 245 случајева, док су као починиоци насиља у породици или породичној заједници пријављене 62 жене, објављено је на сајту Републичког завода за статистику у рубрици "Чудне ствари".

Током 2024. године у Српској је забиљежено и једно кривично дјело полног узнемиравања гдје је жртва био мушкарац.

Полиција Србија

Србија

Рањен власник пекаре, супруга скочила на нападача

У Српској је у 2024. години пријављено укупно 946 кривичних дјела која се односе на насиље у породици или породичној заједници, што је мање за 88 дјела у односу на 2023. годину.

Укупан број пријављених кривичних дјела која се односе на насиље и дискриминацију по основу пола и породично насиље у Републици Српској у 2024. години износио је 1.042, а годину раније тај број је износио 1.147.

насиље у породици

Коментари (0)
