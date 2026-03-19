Дошао човјеку у двориште и сломио му лобању

19.03.2026
Мушкарац Р. М. (61) из околине Ниша задобио је тешке повреде у тучи, а због сумње да га је претукао ухапшен је Б. Т. (41).
Драма се догодила 12. марта у једном селу код Ниша када је осумњичени дошао у двориште жртве.
- Б. Т. је дошао код Р. М. и напао га је. Шта је био мотив још увијек није сасвим утврђено. Р. М. је задобио тешке повреде и превезен је у болницу. Љекари су му констатовали повреде главе, односно прелом лобање, као и друге повреде унутрашњих органа - каже извор.
Осумњичени је након бруталног пребијања задржан у притвору до 30 дана, а даља истрага је у току, преноси Курир.
