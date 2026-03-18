Случај Крунић: Врховни суд прихватио исказ у чију истинитост сумња

Огњен Матавуљ

18.03.2026

16:23

Верзија убиства Славише Крунића утврђена је на основу исказа возача Горана Илића, иако Врховни суд Републике Српске сматра да постоје сумње да је тај исказ истинит!?

То произилази из образложења другостепене пресуде Врховног суда којом су Бенеди Ђукановић и Емилио Балдо неправоснажно осуђени осуђени на 40, односно 25 година затвора за тешко убиство власника ”Сектор секјуритија” Славише Крунића и његовог тјелохранитеља Жарка Павловића. Истом пресудом Родољуб Гајић је правоснажно осуђен на 20 година затвора због помагања у убиству.

Врховни суд у образложењу наводи да је тачно да је Ђукановићева одбрана довела у сумњу Илићев исказ и да је вјештак Ненад Шипка 3Д реконструкцијом утврдио да се Илићева верзија никако не уклапа у догађај, јер сматра да он није могао бити погођен у кољено унутар возила.

Поклоњена вјера исказу сумњиве истинитости

”Тачно је да је исказу оштећеног Горана Илића суд у побијаној пресуди поклонио вјеру, на бази чијег исказа је и утврђена верзија предметног кривичног правног догађаја, иако постоје одређене сумње у истинитост исказа тог оштећеног...”, наводи се, између осталог, у пресуди.

Одбрана је износила тезу да је Илић био у дослуху са нападачима, а суд сматра да за то нема доказа. Оспоравано је и то како је Илић, као обучени припадник обезбјеђења, реаговао у конкретној ситуацији. У првостепеној пресуди је образложено да никаква обука некога не може припремити на ту врсту напада, а Врховни суд сматра да није сувишно истаћи да радње Илића нису обухваћене оптужницом као криминогене, па их у том смислу и није могао испитивати.

Правци пуцања нису ”одлучне чињенице”

А, да ли је Крунић убијен пројектилима испаљеним са десне стране возила или из његове унутрашњости и да ли се возило том приликом кретало или стајало за Врховни суд нису ”одлучне чињенице” јер је, како се наводи, неспорно да су нападачи пуцали по возилу и убили Крунића и Павловића.

”Сходно томе произилази да нису одлучне чињенице да ли се приликом отварања ватре из аутоматског оружја по возилу, то возило налазило у кретању или је стајало, а нити да ли је Славиша Крунић смртоносне повреде задобио пројектилима испаљеним са десне стране возила, како је то утврђено у побијаној пресуди или пак пројектилима испаљеним из унутрашњости возила... Стога и нису прихватљиви приговори одбране Ђукановића да је у погледу наведених чињеница, које и нису од одлучног значаја, учињена битна повреда одредаба кривичног поступка, а из разлога што у том смислу изрека пресуде и није неразумљива, нити је противрјечна сама себи, а нити разлозима образложења пресуде”, наводи се у образложењу.

На пушкама доминантан ДНК траг нападача

Врховни суд указује да су на аутоматским пушкама, које су одбачене недалеко од мјеста злочина, констатовани доминанти ДНК трагови Ђукановића и Жељка Ковачевића (убијен у размјени ватре с Илићем), што и упућује на закључак да су они били нападачи на Крунићево возило.

Слиједом тога суд сматра да је у побијаној пресуди чињенично стање, у погледу одлучних чињеница везаних за напад на возило, правилно и потпуно утврђено.

Када је у питању Балдо, који је првобитно био ослобођен оптужбе, а потом осуђен на 25 година затвора, Врховни суд сматра да је и за ту одлуку првостепени суд дао ваљано образложење. Истакнуто је да је критично вече, прије злочина, Балдо био са Ковачевићем и Ђукановићем у кафићу. Да је његово возило снимљено надзорним камерама на локалитету Гламочана, те да је он телефоном дојављивао Ковачевићу о боравку Крунића у пицерији ”Морети” и његовом даљем кретању.

Балди ”пресудила” базна станица?

Ради обезбјеђења алибија отишао је у кафић ”Алабама” који покрива базна станица ”Милосавци 3” у Лакташима одакле је Ковачевић позиван. Како на позив није било одговора, јер је Ковачевић убијен, телефон је након тога искључен и деактивиран. Да је био у домету базне станице ”Милосавци 3” потврђено је саобраћајно-техничким вјештачењем.

”На основу свих проведених доказа, а и индиција као посредних доказа које су саобраћајно-техничким вјештачењем констатоване, изведен је несумњив закључак о радњама оптуженог Балда у предметном кривично-правног догађају, о чему су у образложењу побијане пресуде дати ваљани и аргументовани разлози које и прихвата и овај суд”, наводи се у одлуци суда, коју можете прочитати овдје.

