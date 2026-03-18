Штета 6,2 милиона КМ: Нова пријава против бизнисмена из Теслића

18.03.2026
14:26
Теслићки бизнисмени Стојко Петковић и Игор Симуновић поново су пријављени Тужилаштво, овај пут за малверзације које су причиниле штету већу од 6 милиона марака, сазнаје АТВ.
Наиме, ПУ Добој је у сриједу, 18. марта, Окружном јавном Тужилаштву поднијело извјештај против Петковића и Симуновића због сумње да су као одговорна лица у двије фирме супротно интересима једног привредног друштва, без сагласности надлежних органа, заложили покретну и непокретну имовину ради обезбјеђења кредитних средстава за друго привредно друштво, које по одобреним кредитима није измирило обавезе, након чега је над привредним друштвом отворен стечајни поступак.
На тај начин су причинили штету од 6.204.466,24 конвертибилних марака.
Како је АТВ недавно писао, против Симуновића и Петковића већ је подигнута оптужница због незаконитости у пословању фирми ”Нова Борја” и ”Интерлигнум”, чиме је буџет Републике Српске оштећен за 4.051.848 марака!
Бизнисмени Игор и Стојко оштетили буџет за 4 милиона марака!?
Петковић је оптужен као директор ”Нове Борје”, а Симуновић као директор ”Интерлигнума”, а на терет им је стављено да су починили кривично дјело незаконито поступање у привредном пословању.
У оптужници се наводи да су дјела почињена од 2019. до краја 2023. године.
”Знајући да су рачуни ”Нове Борје” блокирани по више рјешења о принудној наплати Пореске управе Републике Српске у износу од 6,283 милиона марака, по основу наплаћених пореза, доприноса и других јавних прихода Петковић је свјесно избјегавао да врши трансакције преко рачуна ”Нове Борје” чиме је тој фирми прибавио значајну имвовинску корист на штету буџета”, наводи се у оптужници.
"Пао" са 650 грама дроге: Драженко Миладиновић спроведен у тужилаштво
Додаје се да је Симуновић помагао Петковићу у малверзацијама кроз фирму ”Интерлигнум”.
”Петковић је одобравао издвајање новчаних средстава и плаћање добављача у износу од 29.012.727 КМ умјесто да плаћа приоритетне пореске обавезе и то највећем дијелу путем цесија и компензација према трећим лицима у износу од 14.695.604 КМ, у чему му је помагао Симуновић тако што је ”Интерлигнум” вршио плаћање и наплату за `Нову Борју`”, наводи се у оптужници.
Појашњава се да је ”Интерлигнум” био највећи купац и у критичном периоду је куповао готове производе и робу од ”Нове Борје” и продавао их трећим лицима. Као највећи добављач је снабдијевало ”Нову Борју” сировинама и материјалом, преузимало и дугове те фирме и плаћао их на основу споразума, уговора или сагласности, вршио плаћање цесијама и слично и тако омогућавао ”Новој Борји” да обавља привредну дјелатност са добављачима и купцима, мимо блокираних рачуна, чиме су кршили Закон о пореском поступку.
Осим тога Петковић је у више наврата уплаћивао средства у благајну фирме као позајмицу, а потом је из тих средстава наложио исплате нето плата запосленима ”на руке”, у коверти, а не са жиро рачуна и на текуће рачуне радника. Тиме је дошло до ускраћивања средстава за плаћање обавеза које представљају јавни приход. Тиме је наступила штета за буџет Српске, ванбуџетске фондове и друге организације и институције у износу од 4.051.848 КМ по основу пореза и доприноса и осталих јавних прихода.
Уколико се докаже кривица Петковићу и Симуновићу пријети затворска казна од једне до 10 година, уз плаћање новчане казне. Оптужницу је потврдио Основни суд у Теслићу.
Теслићки бизнисмени оптужени за малверзације "тешке" 200.000 КМ
Иначе, ово је друга оптужница која је у посљедња два мјесеца подигнута против Петковића и Симуновића.
У новембру Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци оптужило их је за превару у привредном пословању и оштећење повјерилаца, којима су друштво за факторинг оштетили за 200.000 КМ.
