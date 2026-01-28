Бизнисмени Игор и Стојко оштетили буџет за 4 милиона марака!?

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружно јавно тужилаштво у Добоју подигло је оптужницу против теслићког бизнисмена Стојка Петковића (63) и Игора Симуновића (54) због незаконитости у пословању фирми ”Нова Борја” и ”Интерлигнум”, чиме је буџет Републике Српске оштећен за 4.051.848 марака!
Петковић је оптужен као директор ”Нове Борје”, а Симуновић као директор ”Интерлигнума”, а на терет им је стављено да су починили кривично дјело незаконито поступање у привредном пословању.
У оптужници се наводи да су дјела почињена од 2019. до краја 2023. године.
”Знајући да су рачуни ”Нове Борје” блокирани по више рјешења о принудној наплати Пореске управе Републике Српске у износу од 6,283 милиона марака, по основу наплаћених пореза, доприноса и других јавних прихода Петковић је свјесно избјегавао да врши трансакције преко рачуна ”Нове Борје” чиме је тој фирми прибавио значајну имвовинску корист на штету буџета”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је Симуновић помагао Петковићу у малверзацијама кроз фирму ”Интерлигнум”.
”Петковић је одобравао издвајање новчаних средстава и плаћање добављача у износу од 29.012.727 КМ умјесто да плаћа приоритетне пореске обавезе и то највећем дијелу путем цесија и компензација према трећим лицима у износу од 14.695.604 КМ, у чему му је помагао Симуновић тако што је ”Интерлигнум” вршио плаћање и наплату за `Нову Борју`”, наводи се у оптужници.
Хроника
Теслићки бизнисмени оптужени за малверзације ”тешке” 200.000 КМ
Појашњава се да је ”Интерлигнум” био највећи купац и у критичном периоду је куповао готове производе и робу од ”Нове Борје” и продавао их трећим лицима. Као највећи добављач је снабдијевало ”Нову Борју” сировинама и материјалом, преузимало и дугове те фирме и плаћао их на основу споразума, уговора или сагласности, вршио плаћање цесијама и слично и тако омогућавао ”Новој Борји” да обавља привредну дјелатност са добављачима и купцима, мимо блокираних рачуна, чиме су кршили Закон о пореском поступку.
Осим тога Петковић је у више наврата уплаћивао средства у благајну фирме као позајмицу, а потом је из тих средстава наложио исплате нето плата запосленима ”на руке”, у коверти, а не са жиро рачуна и на текуће рачуне радника. Тиме је дошло до ускраћивања средстава за плаћање обавеза које представљају јавни приход. Тиме је наступила штета за буџет Српске, ванбуџетске фондове и друге организације и институције у износу од 4.051.848 КМ по основу пореза и доприноса и осталих јавних прихода.
Уколико се докаже кривица Петковићу и Симуновићу пријети затворска казна од једне до 10 година, уз плаћање новчане казне. Оптужницу је потврдио Основни суд у Теслићу.
Иначе, ово је друга оптужница која је у посљедња два мјесеца подигнута против Петковића и Симуновића. У новембру Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци оптужило их је за превару у привредном пословању и оштећење повјерилаца, којима су друштво за факторинг оштетили за 200.000 КМ.
