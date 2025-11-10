Logo
Теслићки бизнисмени оптужени за малверзације ”тешке” 200.000 КМ

Огњен Матавуљ

10.11.2025

18:37

Окружно јавно тужилаштво Бањалука подигло је оптужницу против Игора Симуновића (53) и Стојка Петковића (62), директора и власника ”Интерлигнума” из Теслића, због малверзација којима је друштво за факторинг ”Биг фактор” оштећено за 200.000 КМ.

Симуновићу и Петковићу на терет је стављено да су починили кривична дјела превара у привредном пословању и оштећене повјерилаца, за које је запријећена казна од двије до 10 година затвора.

У оптужници се, између осталог, наводи да су Симуновић као директор, а Петковић као власник ”Интерлигнума”, у намјери да прибаве имовинску корист фирми, приликом преговора око закључивања уговора о обрнутом факторингу са ”Биг фактором” лажним приказивањем чињенице да ће измирити све обавезе и прикривањем чињеница да нема околности које би могле угрозити наплату потраживања довели у заблуду директора ”Биг фактора”.

С њим су 15. јуна 2023. године закључили уговор о обрнутом факторингу којим се ”Биг фактор” обавезао да ће платити повјериоцу дужника ”Интерлигнума” - правном лицу ”Интерио Репро” укупан номинални износ по основу раније дуга од 200.000 КМ у име дужника и потписника уговора, што је и учињено наредни дан.

По уговору ”Интерлигнум” се обавезао да ће ”Биг фактору” вратити уплаћена средства увећана за евентуалне накнаде, камату и друге трошкове који могу произаћи из уговора, у року од 60 дана од дана плаћања повјериоцу ”Интерио Репро”. Дате су и гаранције, а када је обавеза ”Интерлигнума” доспјела на наплату, Симуновић и Петковић су малверзацијама, у намјери да изиграју ”Биг фактор”, умањили вриједност своје имовине.

Петковић је одређену имовину пренио у власништво супрузи, док је ”Интерлигнум” продао фирми из Теслића за 630.723 КМ. Преварним радњама, како се наводи у оптужници, оштетили су ”Биг фактор” за 200.000 КМ, док су ”Интерлигнуму” прибавили имовинску корист у том износу.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Бањалуци.

Оптужница

превара

Теслић

ОЈТ Бањалука

