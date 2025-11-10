Рекордна пресуда: Давидовићу седам година затвора за погибију двије особе

Аутор:Огњен Матавуљ
10.11.2025
15:36
Богдан Давидовић (30) из Градишке осуђен је у Окружном суду у Бањалуци на седам година затвора јер је у Ламинцима код Градишке изазвао саобраћајну несрећу у којој су погинули његова тетка Радмила Гајић (50) и Небојша Трифковић (36).
То је највиша пресуда коју је Окружни суд у Бањалуци изрекао за саобраћајну незгоду у посљедње двије деценије.
Давидовић је оглашем кривим за кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја, а осим казне затвора изрчена му је четворогодишња забрана управља возилом ”Б” категорије. Вријеме проведено на издржавању казне у то није урачунато.
Трагедија се догодила 12. децембра прошле године око 20.40 часова на путу Ламинци - Брестовчина. У пресуди се наводи да је Давидовић пијан управљао ”голфом 1” без положеног возачког испита и са 1,71 промила алкохола у крви. Возио је недозвољеном брзином од 102 km/h на мјесту гдје је ограничење 80 km/h.
”Ишао је из Ламинаца према Брестовчини када је слетио с пута и проузроковао трагедију. Проласком кроз лијеву кривину, изгубио је контролу над возилом које је прешло преко средње линије, десне траке и шљунчане банкине и ударило у уздигнути дио бетона, а затим у стуб уличне расвјете, након чега се возило зауставило на њиви”, наводи се у пресуди.
Усљед слијетања погинули су његови сапутници Радмила Гајић и Небојша Трифковић, док је Драгиша Аџић (36) лакше повријеђен. Пресуда је изречена након што је Давидовић пред судом признао кривицу за несрећу, одричући се права на суђење.
Предсједник судског вијећа Игор Цимеша у образложењу пресуде је навео да је код одмјеравања казне суд цијенио све олакшавајуће и отежавајуће околности.
”Отежавајуће околности су то што је оптужени вишеструко прекршио саобраћајне прописе, као и његова ранија осуђиваност. Олакшавајуће околности су признање кривице, чињеница да оптужени због свега има здравствених проблема, као и исказано кајање”, рекао је Цимеша.
Он сматра да је казна од седам година затвора адекватна тежини почињеног дјела, те да ће се овом пресудом испунити сврха кажњавања.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
