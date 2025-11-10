Челинчанин претукао двојицу Бањалучана па једном полупао ауто

Аутор:Стеван Лулић
10.11.2025
14:52
Коментари:0
Д.С. из Челинца ухапшен је у суботу ујутро због сумње да је претукао двојицу Бањалучана, а потом једном од њих полупао ауто.
"Наведено лице сумњичи се да је истог дана око 08,00 часова у Бањалуци употребом физичке снаге нанијело тјелесне повреде двојици мушких лица из Бањалуке, а потом оштетило путничко моторно возило једног од оштећених лица", саопштено је из полиције.
Повријеђеним лицима је указана љекарска помоћ на Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
Све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
