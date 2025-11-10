Logo
Челинчанин претукао двојицу Бањалучана па једном полупао ауто

Стеван Лулић

10.11.2025

Челинчанин претукао двојицу Бањалучана па једном полупао ауто

Д.С. из Челинца ухапшен је у суботу ујутро због сумње да је претукао двојицу Бањалучана, а потом једном од њих полупао ауто.

"Наведено лице сумњичи се да је истог дана око 08,00 часова у Бањалуци употребом физичке снаге нанијело тјелесне повреде двојици мушких лица из Бањалуке, а потом оштетило путничко моторно возило једног од оштећених лица", саопштено је из полиције.

Повријеђеним лицима је указана љекарска помоћ на Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

Све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

