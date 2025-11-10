Logo
У болницу у Бијељини довезен мушкарац са прострелном раном главе

10.11.2025

13:59

У болницу у Бијељини довезен мушкарац са прострелном раном главе

Четрдесетдеветогодишњи мушкарац довезен је у бијељинску болницу са прострелном раном на глави, потврдила је портпарол Полицијске управе Бијељина Тања Ковачевић.

Она каже да су пријаву добили од љекара из здравствене установе.

beba

Свијет

Хорор: Ухапшена мајка, тукла бебу стару 6 мјесеци

Према ријечима портпарола, полиција на терену ради увиђај, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Бијељина

ranjen muškarac

