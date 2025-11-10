У болницу у Бијељини довезен мушкарац са прострелном раном главе

10.11.2025
13:59
Четрдесетдеветогодишњи мушкарац довезен је у бијељинску болницу са прострелном раном на глави, потврдила је портпарол Полицијске управе Бијељина Тања Ковачевић.
Она каже да су пријаву добили од љекара из здравствене установе.
Према ријечима портпарола, полиција на терену ради увиђај, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
