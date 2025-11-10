Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

Извор:
Буџетом Републике Српске за ову годину предвиђено је по 250.000 КМ за субвенције домовима пензионера Бањалука и Требиње за побољшање пословања и стварања бољих услова за кориснике установа, речено је Срни у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
С циљем обављања дјелатности због којих су основани, Влада Републике Српске врши благовремена именовања и разрјешења органа домова, даје сагласност на статуте домова и тражи квалитетно и стручно обављање послова у складу са законом, наводе у ресорном министарству у чијој су надлежности ова два дома пензионера.
Као оснивач, Влада Републике Српске и Министарство рада и борачко-инвалидске заштите од менаџмента домова траже и очекују максималну заштиту корисника у сваком погледу, истичу у Министарству.
