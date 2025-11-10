Logo
Large banner

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

Извор:

СРНА

10.11.2025

13:53

Коментари:

0
Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње
Фото: Pexels

Буџетом Републике Српске за ову годину предвиђено је по 250.000 КМ за субвенције домовима пензионера Бањалука и Требиње за побољшање пословања и стварања бољих услова за кориснике установа, речено је Срни у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

С циљем обављања дјелатности због којих су основани, Влада Републике Српске врши благовремена именовања и разрјешења органа домова, даје сагласност на статуте домова и тражи квалитетно и стручно обављање послова у складу са законом, наводе у ресорном министарству у чијој су надлежности ова два дома пензионера.

Никола Саркози

Свијет

Никола Саркози излази из затвора

Као оснивач, Влада Републике Српске и Министарство рада и борачко-инвалидске заштите од менаџмента домова траже и очекују максималну заштиту корисника у сваком погледу, истичу у Министарству.

Подијели:

Тагови:

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS

Dom penzionera

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

Свијет

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

3 ч

0
Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

Ауто-мото

Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

3 ч

0
Гајанин: Дипломци показују одличне резултате, у наредној години велике инвестиције

Бања Лука

Гајанин: Дипломци показују одличне резултате, у наредној години велике инвестиције

3 ч

0

Више из рубрике

Тадић: Судар пропагандних лажи из политичког Сарајева и истине из Бањалуке

Република Српска

Тадић: Судар пропагандних лажи из политичког Сарајева и истине из Бањалуке

3 ч

0
Ковачевић опозицији: Да смо били спремни трговати интересима Српске, ваљда би истрговали да нам не уводе санкције

Република Српска

Ковачевић опозицији: Да смо били спремни трговати интересима Српске, ваљда би истрговали да нам не уводе санкције

4 ч

1
Кошарац: За СНСД не постоји питање државне имовине

Република Српска

Кошарац: За СНСД не постоји питање државне имовине

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

44

Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

16

29

Додик и Каран у Рогатици: Вођена одлучна борба за одбрану Српске, свијет сада види праву причу

16

27

Фенербахче долази ослабљен у госте Партизану

16

22

"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

16

07

Мирослав Илић се плашио Аркана, чак га је и тукао због жене Боре Чорбе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner