Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

Власници аутомобила у Њемачкој више не морају да носе пластичну возачку дозволу – сада могу све обавити путем мобилне апликације.
Нова дигитална возачка дозвола доступна је преко апликације „и-Кфз“, коју грађани могу бесплатно преузети на своје телефоне са иОС или Андроид оперативним системом. Полиција већ признаје ову верзију као важећи документ, потврдили су њемачки министри саобраћаја и дигитализације Патрик Шнајдер и Карстен Вилдбергер, заједно са директором Савезне управе за моторна возила (КБА) Ришардом Даумом.
Ова промјена део је шире дигитализације јавне управе, а циљ је да се возачима олакша свакодневни живот и смањи административна папирологија.
Процес преласка на дигиталну возачку дозволу једноставан је: корисник у апликацији уноси број регистрације возила или једноставно скенира QР код са постојеће картице, а потом потврђује свој идентитет електронским путем – путем личне карте или биометријског скенирања.
Званичници истичу да ће овај систем у наредним месецима бити додатно унапријеђен, како би све више возача могло користити дигиталну верзију умјесто пластичне картице, пише Пословни.хр
