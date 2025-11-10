Logo
Љекари забринути: Нешто се чудно десило са вирусом грипа

10.11.2025

Сезонски вирус грипа изненада је мутирао током љета.

Сезона грипа почела је више од мјесец дана раније, а стручњаци упозоравају да би могла да буде једна од тежих.

Водећи стручњаци кажу да не би били изненађени када би ово била најгора сезона грипа у посљедњих десет година, пише ББЦ.

"Нисмо већ неко вријеме видјели вирус попут овог, ови обрасци су неуобичајени“, каже професорка Никола Луис, управница Свјетског центра за грип на Институту Франсис Крик.

"То ме забрињава, апсолутно. Не паничим, али јесам забринута", додала је.

Узрок је изненадна мутација вируса сезонског грипа Х3Н2, која се догодила током љета, изван уобичајеног периода ширења грипа.

Седам мутација појавило се у соју Х3Н2 сезонског грипа, што је довело до "брзог пораста" пријава случајева мутираног вируса, објашњава професор Дерек Смит, управник Центра за еволуцију патогена на Универзитету у Кембриџу.

"Готово сигурно ће се проширити свијетом", сматра професор Смит.

У Великој Британији и Јапану већ су забиљежени порасти случајева од септембра, подстакнути повратком дјеце у школе и почетком хладнијег времена.

Иако тачне посљедице мутација још нису у потпуности разјашњене, научници вјерују да оне омогућују вирусу да лакше зарази људе, чак и оне с дјелимичним имунитетом.

То објашњава зашто сезона грипа није чекала уобичајене зимске услове, попут боравка у затвореним просторима с укљученим гријањем и затвореним прозорима.

Сезонски грип обично има Р број (репродукцијски број) око 1,2, док се рана процјена за ову годину креће око 1,4, наводи проф. Луис. Врло поједностављено, ако би 100 људи имало грипу, они би је у просјечној години пренијели на 120 људи – а ове године на 140, преноси "Н1инфо.хр".

"Можда ће све нестати до сљедеће недјеље, али не мислим да хоће“, закључује професорка Луис.

Национална здравствена служба Велике Британије (НХС) издала је хитно "упозорење на вакцинисање против грипа“, посебно усмјерено на осјетљиве групе.

Међутим, вакцина се не подудара савршено с мутираним сојем вируса.

"Боље је имати неку заштиту него никакву“, каже професор Кристоф Фрејзер с Института за пандемијске науке Универзитета у Оксфорду.

Иако вакцина можда неће у потпуности спријечити инфекцију, смањује тежину болести и ризик од хоспитализација.

