Кренуо је: Стиже хаос за ових пет знакова хороскопа

Кренуло је - ретроградни Меркур, астролошки транзит који чак и најмирније душе умије да избаци из равнотеже, данас улази на сцену и остаће ту све до 29. новембра.
Биће прво у знаку Стријелца, до 18. новембра, а затим се повлачи у дубину Шкорпије – гдје постаје још интензивнији, емотивнији и захтjевнији.
Ово је период када универзум као да притисне тастер "replay" – враћа нас старим разговорима, нејасним односима, недовршеним пословима и свему што смо покушали да заборавимо.
Неспоразуми, кварови, фрустрације и кашњења постају свакодневица, али истовремено и прилика да се застане, преиспита и доврши оно што смо запоставили.
Ипак, пет знакова ће овај ретроградни ход осјетити много снажније од других.
Као "домаћин" првог дијела ретроградног Меркура, Стријелац ће се суочити са сопственим импулсима да каже више него што треба. У жељи да све буде јасно и искрено, могу да испричају оно што би било боље прећутати.
На послу су могући застоји и проблеми са документима, док у љубави долази до сукоба због претеране искрености. Овај период ће их натерати да застану и запитају се – да ли су заиста на путу којим желе да иду или само покушавају да побјегну од нечега.
За Близанце, ретроградни Меркур је као лоше подешен радио – ништа се не чује јасно. Поруке не стижу, планови се руше, а људи погрешно разумију њихове ријечи. Иако их нервира спорост и хаос, ово је лекција о стрпљењу и прецизности.
У другом дијелу мјесеца, када Меркур пређе у Шкорпију, чека их дубља интроспекција – стари односи могу поново испливати, а разговори из прошлости вратити неразријешене емоције.
Друга фаза ретроградног Меркура у потпуности је у знаку Шкорпије, што значи – време суочавања са оним што се дуго скривали. Меркур у овом знаку копа по тајнама и открива скривене мотиве.
Шкорпије ће се суочити с људима из прошлости, али и са сопственим слабостима.
Биће потребно много искрености и самоконтроле да избјегну драме и емотивне сукобе. Ипак, овај период им доноси и моћну прилику за унутрашњу трансформацију.
За Рибе, ово је време када се снови сударају са реалношћу. Биће склоне заборавности, непажњи и идеализовању људи. Ријетке су ситуације у којима ће јасно изразити оно што мисле – што може изазвати неспоразуме на послу и у љубави.
Ретроградни Меркур им, међутим, доноси важну лекцију: да науче да буду конкретније, јасније и присутније. Само тако могу избећи разочарања и замор који овај период доноси.
За перфекционистичке Дјевице, ретроградни Меркур дјелује као тест живаца. Ништа не иде по плану, грешке искачу ниоткуда, а системи које су годинама градиле делују као да се распадају.
Ипак, управо сада имају шансу да преиспитају све оно што су радиле механички. Ако се усмјере на поправљање старих грешака и реорганизацију, из овог периода могу изаћи стабилније него икад. Ретроградни Меркур им заправо нуди рестарт – али само ако науче да пусте контролу.
Ретроградни Меркур траје до 29. новембра, када се енергија коначно смирује. Тада многе ситуације почињу да добијају смисао, а хаос који је изгледао неподношљиво – полако се расплиће.
Без обзира на знак, овај период тражи исто од свих: успорите, слушајте пажљиво, провјерите поруке пре слања и не враћајте се у прошлост ако вас тамо ништа ново не чека, пише Она.рс.
