Кренуо је: Стиже хаос за ових пет знакова хороскопа

Извор:

Она

10.11.2025

13:21

Кренуло је - ретроградни Меркур, астролошки транзит који чак и најмирније душе умије да избаци из равнотеже, данас улази на сцену и остаће ту све до 29. новембра.

Биће прво у знаку Стријелца, до 18. новембра, а затим се повлачи у дубину Шкорпије – гдје постаје још интензивнији, емотивнији и захтjевнији.

Враћање свему што смо покушали да заборавимо

Ово је период када универзум као да притисне тастер "replay" – враћа нас старим разговорима, нејасним односима, недовршеним пословима и свему што смо покушали да заборавимо.

Неспоразуми, кварови, фрустрације и кашњења постају свакодневица, али истовремено и прилика да се застане, преиспита и доврши оно што смо запоставили.

Ипак, пет знакова ће овај ретроградни ход осјетити много снажније од других.

Стријелац – на послу су могући застоји и проблеми

Као "домаћин" првог дијела ретроградног Меркура, Стријелац ће се суочити са сопственим импулсима да каже више него што треба. У жељи да све буде јасно и искрено, могу да испричају оно што би било боље прећутати.

На послу су могући застоји и проблеми са документима, док у љубави долази до сукоба због претеране искрености. Овај период ће их натерати да застану и запитају се – да ли су заиста на путу којим желе да иду или само покушавају да побјегну од нечега.

Близанци – све им испада из руку

За Близанце, ретроградни Меркур је као лоше подешен радио – ништа се не чује јасно. Поруке не стижу, планови се руше, а људи погрешно разумију њихове ријечи. Иако их нервира спорост и хаос, ово је лекција о стрпљењу и прецизности.

У другом дијелу мјесеца, када Меркур пређе у Шкорпију, чека их дубља интроспекција – стари односи могу поново испливати, а разговори из прошлости вратити неразријешене емоције.

Шкорпија – тајне излазе на површину

Друга фаза ретроградног Меркура у потпуности је у знаку Шкорпије, што значи – време суочавања са оним што се дуго скривали. Меркур у овом знаку копа по тајнама и открива скривене мотиве.

Шкорпије ће се суочити с људима из прошлости, али и са сопственим слабостима.

Биће потребно много искрености и самоконтроле да избјегну драме и емотивне сукобе. Ипак, овај период им доноси и моћну прилику за унутрашњу трансформацију.

Рибе – магла у мислима

За Рибе, ово је време када се снови сударају са реалношћу. Биће склоне заборавности, непажњи и идеализовању људи. Ријетке су ситуације у којима ће јасно изразити оно што мисле – што може изазвати неспоразуме на послу и у љубави.

Ретроградни Меркур им, међутим, доноси важну лекцију: да науче да буду конкретније, јасније и присутније. Само тако могу избећи разочарања и замор који овај период доноси.

Дјевица – планови се руше

За перфекционистичке Дјевице, ретроградни Меркур дјелује као тест живаца. Ништа не иде по плану, грешке искачу ниоткуда, а системи које су годинама градиле делују као да се распадају.

Ипак, управо сада имају шансу да преиспитају све оно што су радиле механички. Ако се усмјере на поправљање старих грешака и реорганизацију, из овог периода могу изаћи стабилније него икад. Ретроградни Меркур им заправо нуди рестарт – али само ако науче да пусте контролу.

Расплитање хаоса

Ретроградни Меркур траје до 29. новембра, када се енергија коначно смирује. Тада многе ситуације почињу да добијају смисао, а хаос који је изгледао неподношљиво – полако се расплиће.

Без обзира на знак, овај период тражи исто од свих: успорите, слушајте пажљиво, провјерите поруке пре слања и не враћајте се у прошлост ако вас тамо ништа ново не чека, пише Она.рс.

Занимљивости

Ова четири знака неће знати шта ће са парама у наредној години

Retrogradni Merkur

Хороскоп

астрологија

