Људи рођени у овом хороскопском знаку увијек имају среће

10.11.2025
11:09
Коментари:0
Неки људи једноставно увијек падну на ноге. Док други планирају, збрајају и преиспитују, њима се прилике саме отварају.
Чини се као да их свемир гура у правом смјеру, чак и кад све изгледа изгубљено.
Кад закасне, аутобус се чудом задржи. Кад забораве кишобран, киша стане. Када изгубе мотивацију, баш тада добију позив који мијења све.
Да, један знак у Зодијаку као да има претплату на срећу, и то без потребе да је посебно тражи.
Стријелац је онај који у животу увијек некако пронађе излаз, чак и из ситуација које изгледају безизлазно.
Његов оптимизам и вјера у добар исход магнетски привлаче срећу.
Економија
Из Пепка хитно повучен још један производ за дјецу
Када други брину о неуспјеху, Стријелац једноставно каже: "Ма, биће добро", и, наравно, буде.
Припадници овог знака имају невјеројатну способност да се нађу на правом мјесту у правом тренутку.
Ако се отвори конкурс, они га виде први. Ако се изгубе на путовању, наиђу на локалца који говори њихов језик.
Свемир очито воли његову неоптерећеност и ведрину. Стријелац се не оптерећује детаљима, не боји се ризика и вјерује да се живот увијек некако посложи.
Можда је управо то његова тајна, док други покушавају контролисати сваки корак, он се једноставно препушта и ужива у путовању.
А када то учини, живот му заузврат пошаље чисти јацкпот.
Стријелац не само да има среће, него ју и дијели. Његова енергија инспирише друге да вјерују у боље дане.
Јер, кад је он у близини, чак и највећи песимисти помисле да можда, само можда, и њима свемир спрема изненађење, преноси Индекс.
Најновије
Најчитаније
13
49
13
49
13
41
13
41
13
36
Тренутно на програму