Из Пепка хитно повучен још један производ за дјецу

Извор:

Телеграф

10.11.2025

10:45

0
Са српског тржишта је хитно повучено још једно дјечије посуђе са мотивом "Патролне шапе", због миграције тешког метала олова, објављено је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине (НЕПРО).

Спорни производ је чинија од порцелана робне марке Пепко, артикал ПЛУ 620734, 540 мл., намијењена дјеци.

Како се наводи у обавјештењу на сајту Министарства због прекорачења миграције олова, производ није у складу са захтјевима који се односе на керамичке производе намијењене за контакт са храном, и има негативан утицај на здравље и безбједност корисника.

О повлачењу производа из промета обавјештени су сви ПЕПКО малопродајни објекти. Путем сајта, као и изложеним обавјештењем на продајним местима, купци су обавјештени о неисправности арткикла и могућности повраћаја новца.

Тровање оловом посебно је опасно за децу, јер се њихов организам још развија и много брже апсорбује овај тешки метал него код одраслих. И минималне количине олова могу изазвати озбиљна оштећења мозга и нервног система, што доводи до проблема са учењем, пажњом, говором и понашањем.

Дуготрајна изложеност може успорити раст, оштетити слух и изазвати трајне неуролошке посљедице. Како тијело дјетета не може лако да избаци олово, оно се временом накупља у костима и органима, повећавајући ризик од хроничних здравствених проблема.

Управо зато је важно да производи намењени деци, попут посуђа или играчака, буду строго контролисани и безбједни за употребу.

Подаци о производу

Атрикал: Чинија од порцелана

Модел: ПЛУ 620734

Референтни број: 004507713 2025 14830 005 000 335 004

Врста ризика: Хемијски

(Телеграф)

Тагови:

Пепко

povučeni proizvodi

Коментари (0)
