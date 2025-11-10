Из Пепка хитно повучен још један производ за дјецу

Извор:
Са српског тржишта је хитно повучено још једно дјечије посуђе са мотивом "Патролне шапе", због миграције тешког метала олова, објављено је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине (НЕПРО).
Спорни производ је чинија од порцелана робне марке Пепко, артикал ПЛУ 620734, 540 мл., намијењена дјеци.
Како се наводи у обавјештењу на сајту Министарства због прекорачења миграције олова, производ није у складу са захтјевима који се односе на керамичке производе намијењене за контакт са храном, и има негативан утицај на здравље и безбједност корисника.
О повлачењу производа из промета обавјештени су сви ПЕПКО малопродајни објекти. Путем сајта, као и изложеним обавјештењем на продајним местима, купци су обавјештени о неисправности арткикла и могућности повраћаја новца.
Тровање оловом посебно је опасно за децу, јер се њихов организам још развија и много брже апсорбује овај тешки метал него код одраслих. И минималне количине олова могу изазвати озбиљна оштећења мозга и нервног система, што доводи до проблема са учењем, пажњом, говором и понашањем.
Дуготрајна изложеност може успорити раст, оштетити слух и изазвати трајне неуролошке посљедице. Како тијело дјетета не може лако да избаци олово, оно се временом накупља у костима и органима, повећавајући ризик од хроничних здравствених проблема.
Управо зато је важно да производи намењени деци, попут посуђа или играчака, буду строго контролисани и безбједни за употребу.
Атрикал: Чинија од порцелана
Модел: ПЛУ 620734
Референтни број: 004507713 2025 14830 005 000 335 004
Врста ризика: Хемијски
