Укинут притвор полицајцу осумњиченом за сексуалну злоупотребу дјетета

Општински суд у Сарајеву донио је Рјешење којим се дјелимично усваја жалба браниоца полицијског службеника А.Т. ком се укида мјера притвора те се исти одмах пушта на слободу.

Истовремено, умјесто мјере притвора према осумњиченом се изричу мјере забране напуштања адресе пребивалишта,те мјера забрана састајања са одређеним особама, на начин да се осумњиченом забрањује састајање и приближавања испод удаљености од 500 метара, телефонски контакт или контактирање на било какав други посредан или непосредан начин са оштећеном.

Бања Лука За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

Изречену мјеру ће контролисати МУП КС, односно надлежна полицијска станица.