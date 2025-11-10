Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

10.11.2025
Дуготрајан и упоран сув или продуктиван кашаљ јавља се и код одраслих и код дјеце најчешће у зимским мјесецима. Упоран кашаљ може да се ублажи једноставним домаћим сирупом од ловора.
Ловоров сируп је природно средство за умиривање надраженог грла, дјелује противупално и антисептички, а осим тога прочишћава дисајне органе и јача имунитет.
Ловор је биљка која може да помогне код оба типа кашља, сувог и продуктивног, јер има противупално, антисептичко и умирујуће дјеловање на слузницу грла и дисајних путева. Начин на који се користи ловор зависи од врсте кашља, пише Политика магазин.
За суви кашаљ, који је непродуктиван и надражујући, препоручује се сируп од ловора, који ће ублажити иритацију и смирити рефлекс кашља. Такође, добар је и чај од ловора, који ће хидрирати грло и олакшати дисање.
За продуктиван кашаљ, који је праћен избацивањем слузи, препоручује се инхалација ловором, која ће разриједити и олакшати избацивање секрета.
Римске војсковође су имале обичај да послије сваке битке своја копља и мачеве трљају ловоровим лишћем, а овај ритуал „дезинфекције“ доводи се у везу са антисептичним дјеловањем ове биљке. Лишће ловора, такође, садржи 1 до 3 одсто етарског уља, скроб, горке супстанце и танин. Добар је извор витамина А, витамина Ц, витамина Б6, калцијума, гвожђа и мангана.
Ловоров лист садржи антибактеријска и антимикробна својства и дјелотворан је против Стафилококуса ауреуса, Стафилококуса интермедиуса, Клебсијеле пнеумоније, Ешерихије коли, Листерије моноцитогенес, Салмонеле тифимуријум и других, иначе познатих узрочника болести.
Чај од ловоровог листа може да ублажи болове у стомаку.
Веома је ароматичан, што може да помогне у ублажавању притиска у синусима или запушеном носу.
Ловоров лист може да смањи количину уреазе у тијелу – ензима који, када је ван равнотеже, може довести до неколико гастричних поремећаја, укључујући камен у бубрегу.
Домаћи сируп од ловора с лимуном традиционално се користи за лијечење упорног кашља и бронхитиса код одраслих и дјеце, а припрема се једноставно.
Састојци:
– 6 већих сушених листова ловора
– 1 лимун
– 3 велике кашике меда
– 3 дл воде.
Припрема:
Прво прокувајте воду. Додајте ловор у врелу воду и кувајте га 5 минута. Посуду поклопите приликом кувања. Послије 5 минута извадите листове из воде и пустите је да се мало прохлади, а затим додајте мед и сок од једног лимуна. Кад је сируп потпуно хладан, сипајте га у стерилисану теглу или стаклену флашу.
Узимајте по једну кашичицу сирупа 3 пута дневно, а посебно при јаким нападима кашља.
За инхалацију ловором потребно је да прокувате 4–5 већих листова ловора у литри воде, а затим да се нагнете над посуду, покријете главу пешкиром и удишете пару 10–15 минута.
