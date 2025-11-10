Logo
Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

10.11.2025

10:29

Дуготрајан и упоран сув или продуктиван кашаљ јавља се и код одраслих и код дјеце најчешће у зимским мјесецима. Упоран кашаљ може да се ублажи једноставним домаћим сирупом од ловора.

Ловоров сируп је природно средство за умиривање надраженог грла, дјелује противупално и антисептички, а осим тога прочишћава дисајне органе и јача имунитет.

Ловор је биљка која може да помогне код оба типа кашља, сувог и продуктивног, јер има противупално, антисептичко и умирујуће дјеловање на слузницу грла и дисајних путева. Начин на који се користи ловор зависи од врсте кашља, пише Политика магазин.

За суви кашаљ, који је непродуктиван и надражујући, препоручује се сируп од ловора, који ће ублажити иритацију и смирити рефлекс кашља. Такође, добар је и чај од ловора, који ће хидрирати грло и олакшати дисање.

За продуктиван кашаљ, који је праћен избацивањем слузи, препоручује се инхалација ловором, која ће разриједити и олакшати избацивање секрета.

Римске војсковође су имале обичај да послије сваке битке своја копља и мачеве трљају ловоровим лишћем, а овај ритуал „дезинфекције“ доводи се у везу са антисептичним дјеловањем ове биљке. Лишће ловора, такође, садржи 1 до 3 одсто етарског уља, скроб, горке супстанце и танин. Добар је извор витамина А, витамина Ц, витамина Б6, калцијума, гвожђа и мангана.

Ловоров лист садржи антибактеријска и антимикробна својства и дјелотворан је против Стафилококуса ауреуса, Стафилококуса интермедиуса, Клебсијеле пнеумоније, Ешерихије коли, Листерије моноцитогенес, Салмонеле тифимуријум и других, иначе познатих узрочника болести.

Чај од ловоровог листа може да ублажи болове у стомаку.

Веома је ароматичан, што може да помогне у ублажавању притиска у синусима или запушеном носу.

Ловоров лист може да смањи количину уреазе у тијелу – ензима који, када је ван равнотеже, може довести до неколико гастричних поремећаја, укључујући камен у бубрегу.

Домаћи рецепт за сируп од ловора

Домаћи сируп од ловора с лимуном традиционално се користи за лијечење упорног кашља и бронхитиса код одраслих и дјеце, а припрема се једноставно.

Састојци:

– 6 већих сушених листова ловора

– 1 лимун

– 3 велике кашике меда

– 3 дл воде.

Припрема:

Прво прокувајте воду. Додајте ловор у врелу воду и кувајте га 5 минута. Посуду поклопите приликом кувања. Послије 5 минута извадите листове из воде и пустите је да се мало прохлади, а затим додајте мед и сок од једног лимуна. Кад је сируп потпуно хладан, сипајте га у стерилисану теглу или стаклену флашу.

Узимајте по једну кашичицу сирупа 3 пута дневно, а посебно при јаким нападима кашља.

Инхалација ловором

За инхалацију ловором потребно је да прокувате 4–5 већих листова ловора у литри воде, а затим да се нагнете над посуду, покријете главу пешкиром и удишете пару 10–15 минута.

kašalj

lovor

Коментари (1)
