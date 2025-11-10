Logo
Жена рођена без мозга напунила 20 година: Љекари је зову медицинским чудом

Фото: Unsplash

Прича о невјероватној снази, нади и љубави прати ову дјевојку за коју многи кажу да је медицински феномен. Наиме, Алекс Симпсон није имала мозак по рођењу, рођена је без њега и доктори јој нису прогнозирали срећан крај. Међутим, ова храбра дјевојка је рјешила да их све изненади и покаже да је све могуће и да никад не треба губити наду.

Ова 'чудесна' жена, која нема мозак, како је зову, живи у Небраски и 4. новембра је прославила 20. рођендан и тиме постала право медицинко чудо иако су стручњаци рекли да неће доживјети пету годину.

Родитељима су првобитно рекли да им је кћерка потпуно здрава иако нема мозак, све док преглед два мјесеца касније није открио да Алекс има хидраненцефалију - ријетко стање због којег јој је остао само мали дио можданог ткива, величине малог прста, у основи лобање, наводи се у извјештају.

Тада су породици из Небраске рекли да дјевојчица неће прославити четврти рођендан.

"Пре 20 година смо били уплашени, али мислим да је вјера оно што нас је одржало живима", рекао је Шон Симпсон, Алексин отац, пише Она.рс.

Таг:

medicinski fenomen

