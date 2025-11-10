Будите свјесни: Упаљен аларм за БиХ

Извор:
Јутрос је у Босни и Херцеговини облачно. Киша пада на подручју Херцеговине, централним, сјеверним и источним подручјима Босне.
Жути метеоаларм упаљен је данас за подручје Требиња због најављених обилних падавина.
"БУДИТЕ СВЈЕСНИ. Будите у току са актуелном временском прогнозом. Очекујте мање сметње у активностима на отвореном. Будите свјесни могућности за локално плављење мањег броја имовине, са локалним ометањем у активностима на отвореном. Тешки услови за вожњу усљед смањење видљивости и неконтролисаног кретања возила усљед воде", гласи упозорење.
Данас се у БиХ очекује облачно вријеме. Киша ће падати на подручју Херцеговине, централним, сјеверним и источним подручјима Босне. У ноћи на уторак на југу земље разведравање. Вјетар је слаб сјеверног смјера. Највиша дневна температура углавном између 6 и 11, на југу земље до 16 степени. У Сарајеву облачно са кишом. Највиша дневна температура око 9 степени.
У уторак, на југу ведро. У већем дијелу земље прије подне доста ниске облачности. Од средине дана постепено разведравање. Вјетар је слаб сјеверног и сјевероисточног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 1 и 5, на југу земље до 9. Највиша дневна температура углавном између 7 и 12, на југу земље до 17 степени.
У сриједу, сунчано у већем дијелу земље. Прије подне по котлинама у централним и источним подручјима и на сјеверу земље биће магле и ниске облачности. Вјетар је слаб промјењивог смјера. Најнижа јутарња температура већином између -2 и 4, на југу земље до 8. Највиша дневна температура углавном између 10 и 15, на југу земље до 17 степени.
У четвртак, сунчано у већем дијелу земље. Прије подне по котлинама у централним и источним подручјима и на сјеверу земље биће магле и ниске облачности. Вјетар је слаб промјењивог смјера. Најнижа јутарња температура већином између -2 и 4, на југу земље до 8. Највиша дневна температура зрака углавном између 11 и 17 степени.
У петак, претежно сунчано у већем дијелу земље. Прије подне по котлинама у централним и источним подручјима и на сјеверу земље биће магле и ниске облачности. Вјетар је слаб јужног и југоисточног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 0 и 5, на југу земље до 8. Највиша дневна температура зрака углавном између 11 и 17 степени, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.
