Какво нас вријеме очекује наредних дана?

Извор:

АТВ

10.11.2025

08:56

Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci
Фото: АТВ

Иако уз пролазна и јача захлађења, прву декаду новембра 2025. обиљежиле су натпросјечно високе вриједности температура ваздуха.

Оне су на сјеверу БиХ, усљед израженијег јужног висинског струјања, првих дана текућег мјесеца локално достизале до 24 степена Целзијуса.

Ни у другој декади, према тренутним показатељима, немамо назнака за јаче захлађење на подручју БиХ, које би условило зимске временске прилике, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог Недим Сладић.

Натпросјечно топао период се наставља, иако често замаскиран у ниским облацима и магли по котлинама и ријечним токовима. Разлог је утицај поља антициклона и заробљеног хладног ваздуха, те високе релативне влаге усљед слабијег Сунчевог зрачења типичан за ово доба године, али и недостатка вјетра.

породица-дјеца-29082025

Породица

Када бирате име за дијете, требало би да имате ове ствари на уму

"Сагледавањем разних глобалних параметара опште циркулације, прије свега тренутне активне Мадден-Јулиан осцилације (МЈО) и њеног прелаза у фазу 6, те очекиваном транзицијом према негативној фази сјеверноатлантске осцилације (НАО-), послије сувог периода који старта од уторка, можемо очекивати чешће падавинско раздобље у другој половини мјесеца. Поготово у периоду на прелазу из друге на трећу декаду мјесеца новембра, усљед прогнозиране појачане циклоналне активности над подручјем Медитерана и јужног висинског струјања, с којим би у наше крајеве пристизао размјерно топао, али влагом богат ваздух", објашњава Сладић.

Према његовим ријечима, дуготрајнији периоди натпросјечно топлог времена обично “надвладају” хладније чланове скуповне (енсембле) прогнозе. Зато поглед у период послије 14 дана, по тренутним факторима и даље није превише оптимистичан за појаву снијега у низинама БиХ.

Самим тим, већина низинских предјела ће, по ко зна који пут, поново пробити уобичајене “рокове” просјечне прве појаве снијега сезоне.

Временска прогноза

