Када бирате име за дијете, требало би да имате ове ствари на уму

10.11.2025

08:44

Породица дјеца шетња
Процес избора имена за дијете може бити забаван, али одговорност давања имена другом људском бићу неким људима представља тјескобу и дане (мјесеце) неодлучности.

На крају крајева, ваше дијете ће носити то име цијелог живота. Можда ви већ имате добру представу о томе шта тражите у имену, али ваш партнер, породица и пријатељи такође могу имати неколико мишљења. Слагање свих може бити изазовно, али не мора бити стресно искуство и на самом крају избор је само на родитељима.

Ипак, вриједи размотрити неколико ствари пре него што избор постане званичан:

Размислите о надимцима

Размислите о потенцијалним надимцима које би људи могли да дају вашем дјетету и увјерите се да вам се свиђају.

Размислите о именима за браћу и сестре

Можда бисте жељели да својој дјеци дате имена која сва имају исти први иницијал или имена која добро звуче заједно, јер ће се често изговарати у истом даху. Поред тога, објашњавање дјеци зашто неко има изузетно ријетко име, када је име њиховог брата или сестре уобичајено може бити изазовно.

Будите опрезни са значењима

Обратите пажњу и на то каква симболика прати име које бирате и да ли можда постоје одређена значења која вам се заправо не допадају, а могла би да прате ваше дијете цијелог живота.

Не заборавите слагање са презименом

Напишите и изговорите име и презиме заједно. На тај начин ћете моћи да увидите да ли се слажу када иду једно уз друго. Да ли су стварају складан израз или звучи необично.

Да ли заиста желите име које је тренутно модерно?

Имена такође иду у корак са трендовима. Међутим, имајте у виду да име које је актуелно данас, за десетак година може да буде застарјело и може да звучи чудно. Због тога ипак више пажње посветите њиховим значењима.

Дјеца

imena

