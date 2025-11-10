Какво вријеме нас данас очекује?

10.11.2025
08:17
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно и свежије, у Херцеговини, Семберији и на истоку са кишом, а послије подне и увече падавине ће престати.
Увече у Херцеговини ведро, у осталим крајевима ће се задржати облачно, али суво вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена, на ударе и појачана бура.
Максимална температура ваздуха од осам до 12, на југу до 15, у вишим предјелима од шест степени целзијусових.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ облачно.
Температура измјерена у 7.00 часова: Кнежево и Хан Пијесак четири, Бихаћ, Нови Град, Приједор и Дринић пет, Мркоњић Град, Сански Мост, Соколац и Калиновик шест, Бањалука седам, Добој, Бијељина, Гацко, Сарајево, Тузла, Зеница и Сребреница осам, Вишеград и Фоча девет, Билећа 11, Требиње и Мостар 12 степени Целзијусових.
