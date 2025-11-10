Logo
Large banner

Какво вријеме нас данас очекује?

10.11.2025

08:17

Коментари:

0
Какво вријеме нас данас очекује?
Фото: pexels/vee terzy

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно и свежије, у Херцеговини, Семберији и на истоку са кишом, а послије подне и увече падавине ће престати.

Увече у Херцеговини ведро, у осталим крајевима ће се задржати облачно, али суво вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена, на ударе и појачана бура.

Максимална температура ваздуха од осам до 12, на југу до 15, у вишим пред‌јелима од шест степени целзијусових.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ облачно.

беба-09092025

Друштво

У Српској рођено 26 беба

Температура измјерена у 7.00 часова: Кнежево и Хан Пијесак четири, Бихаћ, Нови Град, Приједор и Дринић пет, Мркоњић Град, Сански Мост, Соколац и Калиновик шест, Бањалука седам, Добој, Бијељина, Гацко, Сарајево, Тузла, Зеница и Сребреница осам, Вишеград и Фоча девет, Билећа 11, Требиње и Мостар 12 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У Српској рођено 26 беба

Друштво

У Српској рођено 26 беба

2 ч

0
Магла смањује видљивост

Друштво

Магла смањује видљивост

2 ч

0
Малишани у БиХ пролазе кроз компликован процес да пронађу дом, лани усвојено 25 д‌јеце

Друштво

Малишани у БиХ пролазе кроз компликован процес да пронађу дом, лани усвојено 25 д‌јеце

2 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Данас славимо другог Светог Арсенија Сремца: Урадите једно да заштитите себе и ближње

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

30

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

10

29

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

10

18

Амад Рори нови играч КК Игокеа

10

12

Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

10

10

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Small banner

Тренутно на програму

9:00

Народ прича (Р)

репортажна емисија

9:40

Енерго клуб (Р)

репортажна емисија

10:10

Телетрговина

телетрговина

10:25

Крваво цвијеће С02 ЕП 219 ( 12+)

серијски програм

11:10

Од јутра до сутра ЕП 100 (12+)

серијски програм

11:50

Телетрговина

телетрговина

12:05

Временска прогноза

временска прогноза

Стање на граничним прелазима

Small banner