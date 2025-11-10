У Српској рођено 26 беба

10.11.2025
08:13
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, 10 дјевојчица и 16 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Градишци је рођено пет беба, у Бањалуци и Бијељини по четири, у Зворнику, Источном Сарајеву и Приједору по три, у Добоју двије, у Требињу и Невесињу по једна.
У Градишци су рођене двије дјевојчице и три дјечака, у Бањалуци двије дјевојчице и два дјечака, у Бијељини једна дјевојчица и три дјечака, У Источном Сарајеву двије дјевојчице и један дјечак.
У Зворнику и Приједору рођени су по једна дјевојчица и два дјечака, у Добоју два дјечака, у Требињу једна дјевојчица, а у Невесињу један дјечак.
Порода није било у поридилишту у Фочи.
