Појавила се опасна болест отпорна на антибиотике, најугроженија дјеца

Педијатри упозоравају да симптоми попут малаксалости, температуре и губитка апетита, често приписивани вирусима, могу заправо бити знак присуства бактерије Псеудомонас аеругиноса.
Педијатар др Саша Милићевић истиче да бактерија Псеудомонас аеругиноса може захватити и дјецу и одрасле, али представља посебан ризик за најмлађе, јер се симптоми често мијешају са вирусним инфекцијама или инфекцијама изазваним Ешерихија коли, због чега је важно правовремено је открити анализом урина или столице.
"Поменута бактерија псеудомонас аеругиноса није јако активна, али може да изазове тешке проблеме. Најчешће се проналази у мокраћним путевима и најчешћи је узрочник уринарне инфекције", каже Милићевић.
Симптоми, према ријечима педијатра, на први поглед дјелују као обична прехлада - малаксалост, лоше опште стање, пецкање при мокрењу и губитак апетита - због чега родитељи често не посумњају на Псеудомонас док се стање дјетета не погорша.
Важно је да се открије на вријеме, а то се једино може урадити анализом урина, столице, јер има симптоме који су слични као и код других инфекција, као што је, на примјер, Ешерихија коли", рекао је он.
Оно што бактерију чини посебно опасном јесте њен отпор на терапију, због чега се ријетко повлачи брзо, а лијечење мора бити прецизно и уз обавезну контролу након терапије.
"Анализом уринокултуре јако је важно да се бактерија открије на вријеме, након чега треба обавезно урадити и преосетљивост на антибиотике, што се ради уз помоћ антибиограма. Овде се ради о врло упорној бактеријској инфекцији, а која је отпорна на антибиотике, па се зато препоручује да се лечи на вријеме од седам до десет дана, а послије лијечења обавезна је поновна анализа, како бисмо били сигурни да бактерије у организму више нема", каже доктор.
У екстремним случајевима, ако се не открије на вријеме, псеудомонас може да пређе у крвоток. Тада се ризици увећавају.
"Уколико се не дијагностификује на вријеме, некада, готово ријетко, може да уђе у крв и изазове сепсу, каже доктор.
Како наглашава, ту долази до ширења инфекције по читавом организму, што је моменат када је ова бактерија најопаснија. С обзиром на то да се шири контактом и задржава у влажним срединама, педијатар наглашава важност хигијене, посебно међу дјецом у истом домаћинству.
"Купање у истој кади у таквим ситуацијама треба свакако избјегавати. Уколико не можемо дјецу да купамо одвојено, у одвојеним кадама, онда се савјетује да се када прије купања добро испере и опере, јер је хигијена тада јако важна", рекао је.
Постоји и разлика у томе како инфекција изгледа код дјевојчица и дјечака, због анатомије мокраћних канала.
"Код девојчица мокраћни канали су краћи, па онда бактерија може да се прошири на горње дијелове. Код дјечака бактерија лакше прође", истиче педијатар.
Због тога су код дјевојчица компликације чешће, али у оба случаја важи исто правило: терапија мора да буде прецизна и праћена антибиограмом, пише Ало.
