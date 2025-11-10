Дрогирани полицајац (26) пуцао из аутомобила

Извор:
10.11.2025
У Пули је 26-годишњи полицајац под утицајем дрога пуцао из службеног пиштоља, а затим пиштољем пријетио колеги. Ухапшен је заједно с 33-годишњим држављанином Србије.
Све се одиграло у петак, око 14 часова. 26-годишњи полицајац, који није био на дужности, возио је аутомобил пулских ознака Санториовом улицом, док је на сувозачевом мјесту био 33-годишњак.
Према наводима полиције, 26-годишњи полицајац је у једном тренутку, ничим изазван, кроз прозор аутомобила испалио хитац у ваздух из службеног пиштоља, угрозивши тиме сигурност грађана.
Недуго након тога, зауставио је аутомобил те су он и сувозач замијенили мјеста. Вожњу су наставили градом, а нови инцидент догодио се око 14.30 сати на Цести прекоморских бригада.
Тамо је 26-годишњак поново извадио пиштољ и кроз прозор запријетио 43-годишњем полицајцу који се возио иза њих, а с којим, како наводи полиција, од раније има несугласице. Двојац се након тога разишао, а 33-годишњак је предузео радње како би отежао проналажење трагова казненог дјела.
Након што је нападнути полицајац поднио пријаву, полиција је брзо реаговала те су истог дана обојица осумњичених ухапшени и приведени.
Приликом хапшења, 26-годишњак је поново затечен за воланом, а тестирање је показало да је позитиван на дроге. Због тога ће против њега, уз казнену пријаву, бити покренут и прекршајни поступак према Закону о сигурности саобраћаја на цестама.
По довршетку криминалистичког истраживања, у вечерњим сатима у суботу, обојица су предана у притворску јединицу ПУ истарске уз казнену пријаву надлежном државном тужилаштву.
Начелник ПУ истарске донио је рјешење о удаљавању 26-годишњег полицијског службеника из службе те је против њега покренут и дисциплински поступак.
