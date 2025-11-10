Logo
Large banner

Дрогирани полицајац (26) пуцао из аутомобила

Извор:

Индекс

10.11.2025

07:40

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У Пули је 26-годишњи полицајац под утицајем дрога пуцао из службеног пиштоља, а затим пиштољем пријетио колеги. Ухапшен је заједно с 33-годишњим држављанином Србије.

Све се одиграло у петак, око 14 часова. 26-годишњи полицајац, који није био на дужности, возио је аутомобил пулских ознака Санториовом улицом, док је на сувозачевом мјесту био 33-годишњак.

Dijete i roditelj

Друштво

Малишани у БиХ пролазе кроз компликован процес да пронађу дом, лани усвојено 25 д‌јеце

Према наводима полиције, 26-годишњи полицајац је у једном тренутку, ничим изазван, кроз прозор аутомобила испалио хитац у ваздух из службеног пиштоља, угрозивши тиме сигурност грађана.

Недуго након тога, зауставио је аутомобил те су он и сувозач замијенили мјеста. Вожњу су наставили градом, а нови инцидент догодио се око 14.30 сати на Цести прекоморских бригада.

Тамо је 26-годишњак поново извадио пиштољ и кроз прозор запријетио 43-годишњем полицајцу који се возио иза њих, а с којим, како наводи полиција, од раније има несугласице. Двојац се након тога разишао, а 33-годишњак је предузео радње како би отежао проналажење трагова казненог дјела.

Хороскоп

Занимљивости

Коме су звијезде данас наклоњене?

Након што је нападнути полицајац поднио пријаву, полиција је брзо реаговала те су истог дана обојица осумњичених ухапшени и приведени.

Приликом хапшења, 26-годишњак је поново затечен за воланом, а тестирање је показало да је позитиван на дроге. Због тога ће против њега, уз казнену пријаву, бити покренут и прекршајни поступак према Закону о сигурности саобраћаја на цестама.

По довршетку криминалистичког истраживања, у вечерњим сатима у суботу, обојица су предана у притворску јединицу ПУ истарске уз казнену пријаву надлежном државном тужилаштву.

кинески бродови

Свијет

Кина укинула посебне лучке таксе за америчке бродове

Начелник ПУ истарске донио је рјешење о удаљавању 26-годишњег полицијског службеника из службе те је против њега покренут и дисциплински поступак.

Подијели:

Тагови:

Пула

policajac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умрла легенда америчке и свјетске кошарке

Кошарка

Умрла легенда америчке и свјетске кошарке

3 ч

0
Земљотрес у Србији

Србија

Земљотрес у Србији

3 ч

0
Микрофон студио пјевање

Наука и технологија

АИ пјевачица Ксанија Моне потписала милионски уговор

3 ч

0
Авио-компаније отказале у недјељу више од 2.700 летова у САД због блокаде рада владе

Свијет

Авио-компаније отказале у недјељу више од 2.700 летова у САД због блокаде рада владе

3 ч

0

Више из рубрике

Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали

Регион

Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали

14 ч

2
Полиција чува Српски културни центар у Загребу

Регион

Полиција чува Српски културни центар у Загребу

15 ч

2
Цвијановић: Срамно ћутање Европске уније

Регион

Цвијановић: Срамно ћутање Европске уније

18 ч

0
Пуповац: Санкционисати одговорне за ширење говора мржње и подстицања на насиље

Регион

Пуповац: Санкционисати одговорне за ширење говора мржње и подстицања на насиље

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

30

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

10

29

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

10

18

Амад Рори нови играч КК Игокеа

10

12

Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

10

10

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner