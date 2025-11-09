Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали

Извор:
Полиција у Сјеверној Македонији је поднијела кривичну пријаву против А. Л. (26) из села Џепиште због постојања основа сумње да је починио кривична дјела отмица и полни напад и силовање.
Пријава је поднијета и против Е. В. (18) из села Отишани, због сумње да је починио кривично дјело отмица, саопштило је Министарство унутрашњих послова.
А. Л. и Е. В. су ухапшени након пријаве да су отели жену (30), која је потом и сексуално злостављана.
"ОВР Струга поднијела је кривичну пријаву против А. Л. (26) из села Џепиште због постојања основа сумње да је починио кривична дјела отмица и полни напад и силовање, као и против Е. В. (18) из села Отишани, због сумње да је починио кривично дјело отмица", саопштили су из МУП-а.
Према информацијама полиције, 6. новембра 2025. године око 19 часова, двојица осумњичених насилно су извукла тридесетогодишњу жену из дворишта њене куће у једном селу у дебарском крају и увукла је у возило “ауди” којим је управљао Е. В.
Како се наводи у саопштењу, сумња се да су А. Л. и Е. В. са отетом женом затим отишли ка напуштеном објекту у близини Струге, где је А. Л. физички напао жртву, усљед чега је она изгубила свијест, а потом ју је силовао, преноси Телеграф.
