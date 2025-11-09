Полиција чува Српски културни центар у Загребу

Извор:
СРНА
09.11.2025
19:04
Српски културни центар у Загребу под полицијском је заштитом.
Портал "Индекс" наводи да је полицијски комби испред зграде Српског културно друштва Просвјета у Прерадовићевој улици.
Као разлог појачаног полицијског присуства навели су недавни инцидент у којем је 50 до 100 маскираних особа дошло пред центар уз повике попут "О Хрватска, о Хрватска, независна држава" и "За дом спремни".
Министар унутрашњих послова Давор Божиновић рекао је да је полиција упозната са свим манифестацијама српске националне мањине у наредном периоду и да ће на њима бити присутни полицијски службеници како се не би понављали инциденти, попут оних у Сплиту и Загребу.
