Напад у центру Загреба: Више особа претукло жену и мушкарца

Непознати починиоци су јуче рано ујутро у центру Загреба у Пиеротијевој улици напали 34-годишњакињу и 36-годишњака па је жена том приликом теже повријеђена, саопштила је загребачка полиција у недјељу.
Инцидент се догодио у 5:45 сати, а према до сада утврђеном, у нападу је учествовало више непознатих починилаца.
Нападнута жена и мушкарац су возилом хитне медицинске помоћи превезени у Клинички болнички центар "Сестре милосрднице" гдје је утврђено да је 34-годишњакињи тешко повријеђена нога, док 36-годишњак има лакше повреде.
Криминалистичко истраживање је у току, наводи се у саопштењу.
