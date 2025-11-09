Logo
Напад у центру Загреба: Више особа претукло жену и мушкарца

Извор:

Вечерњи.хр

09.11.2025

13:16

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Непознати починиоци су јуче рано ујутро у центру Загреба у Пиеротијевој улици напали 34-годишњакињу и 36-годишњака па је жена том приликом теже повријеђена, саопштила је загребачка полиција у недјељу.

Инцидент се догодио у 5:45 сати, а према до сада утврђеном, у нападу је учествовало више непознатих починилаца.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Америка ће штитити економску стабилност Мађарске

Нападнута жена и мушкарац су возилом хитне медицинске помоћи превезени у Клинички болнички центар "Сестре милосрднице" гдје је утврђено да је 34-годишњакињи тешко повријеђена нога, док 36-годишњак има лакше повреде.

Криминалистичко истраживање је у току, наводи се у саопштењу.

