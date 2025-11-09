Logo
Убио супругу испред цркве док је у наручју држала њихово најмлађе дијете
Фото: АТВ

Мајка троје дјеце убијена је испред цркве док је у рукама држала трогодишње дијете. Језиви злочин догодио се у селу Бећу у Румунији, а за убиство се сумњичи супруг убијене.

Михаела је у наручју држала своје најмлађе дијете када ју је, како се вјерује, њен супруг Гиги ножем избо 15 пута.

Најмлађе дијете су касније пронашле комшије како држи мајку у наручју.

Грађани који су познавали Михаелу говоре да су се она и Гиги вјенчали из велике љубави и да су добили троје дјеце. Онда је у једном тренутку све кренуло низбрдо, а Гиги је постао насилан према Михаели. Више пута је наводно брутално пребијана, те је прије два мјесеца узела најмлађег сина и напустила породични дом.

Михаела је, према наводима, Гигија пријавила за насиље након чега је он добио забрану приласка, али га то није спријечило да јој науди.

Михаела је у суботу, око 18 часова, са трогодишњим сином кренула напоље када их је, како се сумња, Гиги пресрео и Михаелу напао. Успаничена, Михаела је почела да бјежи, а нападач ју је сустигао код цркве и кренуо да је убада док је она чврсто држала дијете.

Након злочина мушкарац је побјегао, остављајући Михаелу у локви крви поред дјетета. Малишана су касније пронашле комшије свог крвавог како грли мајку.

Након убиства, Гиги је побјегао до своје куће и покушао да себи одузме живот, наносећи себи ране на врату, грудима и руци. Пребачен је у критичном стању у Хитну помоћ у Александрији и налази се у критичном стању.

