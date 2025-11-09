Убио супругу испред цркве док је у наручју држала њихово најмлађе дијете

Извор:
Телеграф
09.11.2025
13:03
Коментари:0
Мајка троје дјеце убијена је испред цркве док је у рукама држала трогодишње дијете. Језиви злочин догодио се у селу Бећу у Румунији, а за убиство се сумњичи супруг убијене.
Михаела је у наручју држала своје најмлађе дијете када ју је, како се вјерује, њен супруг Гиги ножем избо 15 пута.
Најмлађе дијете су касније пронашле комшије како држи мајку у наручју.
Занимљивости
Опрез: Ове ствари никако не смијете радити док траје ретроградни Меркур
Грађани који су познавали Михаелу говоре да су се она и Гиги вјенчали из велике љубави и да су добили троје дјеце. Онда је у једном тренутку све кренуло низбрдо, а Гиги је постао насилан према Михаели. Више пута је наводно брутално пребијана, те је прије два мјесеца узела најмлађег сина и напустила породични дом.
Михаела је, према наводима, Гигија пријавила за насиље након чега је он добио забрану приласка, али га то није спријечило да јој науди.
Михаела је у суботу, око 18 часова, са трогодишњим сином кренула напоље када их је, како се сумња, Гиги пресрео и Михаелу напао. Успаничена, Михаела је почела да бјежи, а нападач ју је сустигао код цркве и кренуо да је убада док је она чврсто држала дијете.
БиХ
''СДА се мијеша у унутрашња питања друге земље''
Након злочина мушкарац је побјегао, остављајући Михаелу у локви крви поред дјетета. Малишана су касније пронашле комшије свог крвавог како грли мајку.
Након убиства, Гиги је побјегао до своје куће и покушао да себи одузме живот, наносећи себи ране на врату, грудима и руци. Пребачен је у критичном стању у Хитну помоћ у Александрији и налази се у критичном стању.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму