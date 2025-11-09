Logo
Опрез: Ове ствари никако не смијете радити док траје ретроградни Меркур

Крстарица

09.11.2025

12:54

Опрез: Ове ствари никако не смијете радити док траје ретроградни Меркур
Фото: Unsplash

Ретроградни Меркур није само астролошки мит – то је период када се чини да све иде наопако. Ако сте икада примјетили да се договори распадају, технологија заказује баш кад Вам је најпотребнија или да се неспоразуми гомилају, велика је вјероватноћа да сте осјетили његов утицај.

Ретроградни Меркур увијек доноси извесну дозу забуне, неспоразума и повратка у прошлост, али овај новембар ће бити посебно интензиван због једне кључне чињенице – Меркур почиње своју ретроградну фазу у Стријелцу 9. новембра и траје до 18. новембра, а затим се враћа у Шкорпију (од 18. до 29. новембра).

Hitna pomoć

Свијет

Дјеца отрована у школи током приредбе, двоје завршило у болници

Суштина је једноставна: у вријеме ретроградног Меркура најбоље је избјегавати доношење крупних одлука и потписивање уговора. То је тренутак када се грешке најлакше поткрадају, а посљедице могу бити дуготрајне.

Шта никако не треба радити током ретроградног Меркура

-Не потписујте нове уговоре. Папири који изгледају чисто данас, сутра могу открити скривене клаузуле.

-Не купујте скупу технологију. Лаптоп или телефон купљен у овом периоду често се покаже као лоша инвестиција.

-Не улазите у нове емотивне односе. Страсти јесу јаке, али ретроградни Меркур доноси илузије које касније пуцају.

-Не планирајте путовања без резервног плана. Кашњења, отказивања и изгубљени пртљаг су чешћи него иначе.

Шта можете да урадите умјесто тога

Ретроградни Меркур није само забрана – он је и прилика.

Ilu-čokolada-010925

Свијет

У центру града откривена заборављена фабрика чоколаде

-Вратите се старим пројектима. Оно што сте одлагали сада може добити нову енергију.

-Преиспитајте односе. Умјесто да улазите у нове, очистите неспоразуме у постојећим.

-Организујте простор. Ретроградни Меркур воли интроспективне активности – сређивање фиока или дигиталних фолдера може бити ослобађајуће.

Знаци најмање склони лошем утицају ретроградног Меркура

Док ретроградни Меркур доноси хаос и изазове већини хороскопских знакова, астролози издвајају неколико знакова који су најмање склони лошим ефектима овог транзита. Ови знаци обично лакше пролазе кроз овај период и често га могу искористити чак и за лично усавршавање или ревизију важних области живота.

Људи рођени у овим знацима обично имају јак карактер и известан отпор према промјенама које доноси ретроградни Меркур.

Policija Srbija

Хроника

Трагичан крај потраге: У шуми пронађено тијело несталог младића (20)

Најмање погођени знаци су: Бик, Лав, Ован.

Како да преживите ретроградни Меркур

Ретроградни Меркур није непријатељ, већ упозорење. Ако га схватите озбиљно, он Вас може научити стрпљењу и интроспекцији. Кључ је да не правите крупне потезе, већ да се фокусирате на оно што већ имате.

