Опрез: Ове ствари никако не смијете радити док траје ретроградни Меркур

Ретроградни Меркур није само астролошки мит – то је период када се чини да све иде наопако. Ако сте икада примјетили да се договори распадају, технологија заказује баш кад Вам је најпотребнија или да се неспоразуми гомилају, велика је вјероватноћа да сте осјетили његов утицај.
Ретроградни Меркур увијек доноси извесну дозу забуне, неспоразума и повратка у прошлост, али овај новембар ће бити посебно интензиван због једне кључне чињенице – Меркур почиње своју ретроградну фазу у Стријелцу 9. новембра и траје до 18. новембра, а затим се враћа у Шкорпију (од 18. до 29. новембра).
Суштина је једноставна: у вријеме ретроградног Меркура најбоље је избјегавати доношење крупних одлука и потписивање уговора. То је тренутак када се грешке најлакше поткрадају, а посљедице могу бити дуготрајне.
-Не потписујте нове уговоре. Папири који изгледају чисто данас, сутра могу открити скривене клаузуле.
-Не купујте скупу технологију. Лаптоп или телефон купљен у овом периоду често се покаже као лоша инвестиција.
-Не улазите у нове емотивне односе. Страсти јесу јаке, али ретроградни Меркур доноси илузије које касније пуцају.
-Не планирајте путовања без резервног плана. Кашњења, отказивања и изгубљени пртљаг су чешћи него иначе.
Ретроградни Меркур није само забрана – он је и прилика.
-Вратите се старим пројектима. Оно што сте одлагали сада може добити нову енергију.
-Преиспитајте односе. Умјесто да улазите у нове, очистите неспоразуме у постојећим.
-Организујте простор. Ретроградни Меркур воли интроспективне активности – сређивање фиока или дигиталних фолдера може бити ослобађајуће.
Док ретроградни Меркур доноси хаос и изазове већини хороскопских знакова, астролози издвајају неколико знакова који су најмање склони лошим ефектима овог транзита. Ови знаци обично лакше пролазе кроз овај период и често га могу искористити чак и за лично усавршавање или ревизију важних области живота.
Људи рођени у овим знацима обично имају јак карактер и известан отпор према промјенама које доноси ретроградни Меркур.
Најмање погођени знаци су: Бик, Лав, Ован.
Ретроградни Меркур није непријатељ, већ упозорење. Ако га схватите озбиљно, он Вас може научити стрпљењу и интроспекцији. Кључ је да не правите крупне потезе, већ да се фокусирате на оно што већ имате.
