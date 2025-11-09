Гужве на појединим граничним прелазима

Извор:
АТВ
09.11.2025
12:07
На граничним прелазима Велика Кладуша, Костајница, Козарска Дубица, Брод, Градишка и Градина појачана је фреквенција путничких возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
На осталим прелазима задржавања тренутно нису дужа од 30 минута.
Магла се још задржала дуж ријеке Саве, док су у осталим дијеловима Републике Српске услови за вожњу повољни.
Из АМС-а упозоравају на учестале одроне камења и земље на коловоз у усјецима и поред камених косина.
