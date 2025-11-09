Logo
Large banner

Гужве на појединим граничним прелазима

Извор:

АТВ

09.11.2025

12:07

Коментари:

0
Гранични прелаз Козарска Дубица
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Велика Кладуша, Костајница, Козарска Дубица, Брод, Градишка и Градина појачана је фреквенција путничких возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

На осталим прелазима задржавања тренутно нису дужа од 30 минута.

Додик-18102025

Република Српска

Додик: Неприхватљиво ширење србофобије, подржавам Србе у Хрватској

Магла се још задржала дуж ријеке Саве, док су у осталим дијеловима Републике Српске услови за вожњу повољни.

Из АМС-а упозоравају на учестале одроне камења и земље на коловоз у усјецима и поред камених косина.

Подијели:

Таг:

Гранични прелаз

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тајфун Филипини

Свијет

Евакуисано више од 900.000 људи у очекивању супер тајфуна Фунг-вонг

4 ч

0
Илон Маск

Свијет

Илон Маск најбогатији човјек на свијету

4 ч

0
Пожар захватио индустријски комплекс код Љубљане

Регион

Пожар захватио индустријски комплекс код Љубљане

4 ч

0
Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

Здравље

Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

4 ч

0

Више из рубрике

Вјера кадионица црква свештеник

Друштво

Народни обичаји за Светог Нестора: Ево шта данас никако не треба износити из куће

5 ч

0
У Српској рођено 10 беба

Друштво

У Српској рођено 10 беба

7 ч

0
Уживајте у недјељи: Данас ведрије и топлије него претходних дана

Друштво

Уживајте у недјељи: Данас ведрије и топлије него претходних дана

7 ч

0
АМС издао упозорење за возаче

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

06

Каран: Организовани напади да се сруши Српска трају три деценије

16

03

Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

15

56

Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

15

49

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

15

44

Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner