У Српској рођено 10 беба

09.11.2025
08:41
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 10 беба, шест дјечака и четири дјевојчице, речено је Срни у породилиштима.
Седам беба рођено је у Бањалуци, двије у Фочи, а једна у Невесињу.
Занимљивости
Најзахтјевнији родитељи рађају се у ова три хороскопска знака
У Бањалуци су рођена четири дјечака и три дјевојчице, у Фочи дјечак и дјевојчица, а у Невесињу један дјечак.
Порода није било у Бијељини, Приједору, Требињу, Зворнику и Источном Сарајеву, а подаци за породилишта у Добоју и Градишци нису били доступни.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму