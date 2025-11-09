Logo
Large banner

У Српској рођено 10 беба

09.11.2025

08:41

Коментари:

0
У Српској рођено 10 беба
Фото: Unsplash

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 10 беба, шест дјечака и четири дјевојчице, речено је Срни у породилиштима.

Седам беба рођено је у Бањалуци, двије у Фочи, а једна у Невесињу.

DJECA-RODITELJI-180925

Занимљивости

Најзахтјевнији родитељи рађају се у ова три хороскопска знака

У Бањалуци су рођена четири дјечака и три дјевојчице, у Фочи дјечак и дјевојчица, а у Невесињу један дјечак.

Порода није било у Бијељини, Приједору, Требињу, Зворнику и Источном Сарајеву, а подаци за породилишта у Добоју и Градишци нису били доступни.

Подијели:

Таг:

bebe

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Уживајте у недјељи: Данас ведрије и топлије него претходних дана

Друштво

Уживајте у недјељи: Данас ведрије и топлије него претходних дана

3 ч

0
Na fotografiji je prikazan pelet

Економија

Повећана потражња и велики број нових корисника утицали на цијену пелета

3 ч

1
Гужве на два гранична прелаза

Градови и општине

Гужве на два гранична прелаза

3 ч

0
Јокић незаустављив: Нови трипл-дабл за побједу над Индијаном

Кошарка

Јокић незаустављив: Нови трипл-дабл за побједу над Индијаном

3 ч

0

Више из рубрике

Уживајте у недјељи: Данас ведрије и топлије него претходних дана

Друштво

Уживајте у недјељи: Данас ведрије и топлије него претходних дана

3 ч

0
АМС издао упозорење за возаче

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

3 ч

0
Боловање - право или злоупотреба?

Друштво

Боловање - право или злоупотреба?

16 ч

1
РиТЕ Угљевик коначно на мрежи

Друштво

РиТЕ Угљевик коначно на мрежи

18 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

11

22

Може ли Ђоковић бројати до 110 и срушити Конорса?

11

17

Суптилни знакови који показују да ће вас партнер оставити

11

08

Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

11

00

Снажни таласи усмртили три особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner