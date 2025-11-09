Logo
Large banner

Повећана потражња и велики број нових корисника утицали на цијену пелета

09.11.2025

08:29

Коментари:

1
Na fotografiji je prikazan pelet
Фото: Curtis Wong / Pexels

Повећана потражња и велики број нових корисника диктирају цијену пелета, рекао је Горан Ивановић, представник произвођача пелета у БиХ.

- Сезона је гријања, а чим је повећана потражња, цијене скачу. Имамо преко 30.000 нових корисника. Имамо ситуацију да је само један произвођач продао преко 6.000 пећи - каже Ивановић.

Градишка

Градови и општине

Гужве на два гранична прелаза

Истиче да је се од ове године и велики број корисника поново вратио на пелет, што је како каже, веома добра вијест.

- Пелет је и са овом цијеном међу најповољнијим енергентима - каже Ивановић.

Ивановић каже да желе пелет задржати као лидера у гријању становништва те да ће систематски бити ријешени сви ови проблеми.

Произвођачи кажу да је сезона гријања ове године почела раније што је један од разлога за повећану потражњу.

Никола Јокић

Кошарка

Јокић незаустављив: Нови трипл-дабл за побједу над Индијаном

Цијене пелета у региону су много веће него Републици Српској, гдје је цијена пелета у зависности од врсте од 450 до 550 КМ, док је нпр. у Србији 42.000 динара што је око 700 КМ.

Наредних мјесеци се не очекује појефтињење пелета, али према ријечима произвођача може се рачунати на стабилизацију тржишта.

Вода

Здравље

Чаша овог пића одмах након буђења чини чуда за организам

Подсјетимо, крајем септембра пелет је коштао од 466 до 580 марака, зависно од тога у којем граду је купован, пише РТРС.

Подијели:

Тагови:

pelet

grijanje

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

АМС издао упозорење за возаче

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

3 ч

0
Додик: Највећа радост је запјевати с мајком

Република Српска

Додик: Највећа радост је запјевати с мајком

3 ч

2
Други круг локалних избора на КиМ

Србија

Други круг локалних избора на КиМ

3 ч

0
У аутомобилу пронађено угљенисано тијело, ево на шта полиција сумња

Свијет

У аутомобилу пронађено угљенисано тијело, ево на шта полиција сумња

3 ч

0

Више из рубрике

Отворен шести Сајам "Плодови села малих произвођача"

Економија

Отворен шести Сајам "Плодови села малих произвођача"

16 ч

0
Колико је развијено женско предузетништво у Републици Српској?

Економија

Колико је развијено женско предузетништво у Републици Српској?

16 ч

0
Kafana Konobar Kafic

Економија

Приватни сектор постао примамљивији од јавног, ево и зашто

16 ч

1
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Поскупљује гориво у БиХ

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

11

22

Може ли Ђоковић бројати до 110 и срушити Конорса?

11

17

Суптилни знакови који показују да ће вас партнер оставити

11

08

Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

11

00

Снажни таласи усмртили три особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner