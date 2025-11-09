Повећана потражња и велики број нових корисника утицали на цијену пелета

09.11.2025
08:29
Коментари:1
Повећана потражња и велики број нових корисника диктирају цијену пелета, рекао је Горан Ивановић, представник произвођача пелета у БиХ.
- Сезона је гријања, а чим је повећана потражња, цијене скачу. Имамо преко 30.000 нових корисника. Имамо ситуацију да је само један произвођач продао преко 6.000 пећи - каже Ивановић.
Градови и општине
Гужве на два гранична прелаза
Истиче да је се од ове године и велики број корисника поново вратио на пелет, што је како каже, веома добра вијест.
- Пелет је и са овом цијеном међу најповољнијим енергентима - каже Ивановић.
Ивановић каже да желе пелет задржати као лидера у гријању становништва те да ће систематски бити ријешени сви ови проблеми.
Произвођачи кажу да је сезона гријања ове године почела раније што је један од разлога за повећану потражњу.
Кошарка
Јокић незаустављив: Нови трипл-дабл за побједу над Индијаном
Цијене пелета у региону су много веће него Републици Српској, гдје је цијена пелета у зависности од врсте од 450 до 550 КМ, док је нпр. у Србији 42.000 динара што је око 700 КМ.
Наредних мјесеци се не очекује појефтињење пелета, али према ријечима произвођача може се рачунати на стабилизацију тржишта.
Здравље
Чаша овог пића одмах након буђења чини чуда за организам
Подсјетимо, крајем септембра пелет је коштао од 466 до 580 марака, зависно од тога у којем граду је купован, пише РТРС.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму