Други круг локалних избора на КиМ

09.11.2025
У Аутономној покрајини Косово и Метохија јутросу су отворена бирачка мјеста за други круг локалних избора у 18 општина.
Бирачка мјеста отворена су у 7.00 часова, а до 19.00 часова гласаће се и у Ђаковици, Гњилану, Драгашу, Качанику, Клини, Косово Пољу, јужном дијелу Косовске Митровице, Обилићу, Ораховцу, Пећи, Приштини, Призрену, Сувој Реци, Витини, Вучитрну, Јунику и Мамуши.
У Клокоту, општини са српском већином, кандидат Српске листе за градоначелника општине је Божидар Дејановић, а кандидат Грађанске иницијативе Српска народна слога Срећко Спасић, који је заузео друго мјесто у првом кругу, одлучио је да се придружи Српској листи.
Он се повукао прије седам дана из изборне трке и пружио подршку Дејановићу, али је његово име остало на гласачком листићу.
Упркос томе, ЦИК је саопштио да ће се у другом кругу формално такмичити два кандидата која су у првом кругу добила највише гласова, укључујући и Спасића.
Право гласа у општини Клокот има 4.183 гласача, а гласаће се на девет бирачких мјеста, од којих је једно предвиђено за условно гласање, у пет бирачких центара.
Први круг локалних избора 12. октобра обиљежила је велика излазност у срединама са српском већином.
Српска листа, најјача српска странка у Покрајини, побиједила је на изборима за градоначелнике у девет од 10 општина са српском већином, док је у изборима за одборнике, Српска листа побиједила у свих 10 општина са српском већином.
