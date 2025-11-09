Logo
Други круг локалних избора на КиМ

Извор:

СРНА

09.11.2025

08:13

Фото: Танјуг/АП

У Аутономној покрајини Косово и Метохија јутросу су отворена бирачка мјеста за други круг локалних избора у 18 општина.

Бирачка мјеста отворена су у 7.00 часова, а до 19.00 часова гласаће се и у Ђаковици, Гњилану, Драгашу, Качанику, Клини, Косово Пољу, јужном дијелу Косовске Митровице, Обилићу, Ораховцу, Пећи, Приштини, Призрену, Сувој Реци, Витини, Вучитрну, Јунику и Мамуши.

Ротација полиција

Свијет

У аутомобилу пронађено угљенисано тијело, ево на шта полиција сумња

У Клокоту, општини са српском већином, кандидат Српске листе за градоначелника општине је Божидар Дејановић, а кандидат Грађанске иницијативе Српска народна слога Срећко Спасић, који је заузео друго мјесто у првом кругу, одлучио је да се придружи Српској листи.

Он се повукао прије седам дана из изборне трке и пружио подршку Дејановићу, али је његово име остало на гласачком листићу.

Упркос томе, ЦИК је саопштио да ће се у другом кругу формално такмичити два кандидата која су у првом кругу добила највише гласова, укључујући и Спасића.

Право гласа у општини Клокот има 4.183 гласача, а гласаће се на девет бирачких мјеста, од којих је једно предвиђено за условно гласање, у пет бирачких центара.

Полиција Србија

Хроника

Возач погинуо у директном судару аутобуса и аутомобила

Први круг локалних избора 12. октобра обиљежила је велика излазност у срединама са српском већином.

Српска листа, најјача српска странка у Покрајини, побиједила је на изборима за градоначелнике у девет од 10 општина са српском већином, док је у изборима за одборнике, Српска листа побиједила у свих 10 општина са српском већином.

Косово и Метохија

izbori

