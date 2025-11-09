Logo
У аутомобилу пронађено угљенисано тијело, ево на шта полиција сумња

Телеграф

09.11.2025

08:11

У аутомобилу пронађено угљенисано тијело, ево на шта полиција сумња
Фото: cottonbro studio/Pexels

Грчка полиција покушава да расвијетли стравичан случај и открије ко је мушкарац чије угљенисано тијело је пронађено у једном возилу у селу Скурта, сјеверно од Атине.

Тијело је пронађено у запаљеном возилу у петак поподне, у изолованом подручју, до којег се стиже старим сеоским путем, којим мјештани наводно ријетко и пролазе.

Полиција Србија

Хроника

Возач погинуо у директном судару аутобуса и аутомобила

Полиција истражује да ли је у возило пронађено тијело Албанца, грађевинског радника по занимању, чији нестанак је раније пријављен.

Како наводе, нестали мушкарац никад није имао проблема са законом, а Албанац је претходно отишао из Вилиа до Скурта, гдје му се губи сваки траг. Његов аутомобил је пронађен остављен у селу.

Оно што забрињава полицајце јесте чињеница да је аутомобил у којем је пронађено запаљено тијело украден из области Глифаде и имао је лажне регистарске таблице.

Филипини-Тајфун-05112025

Свијет

На Филипинима евакуисано више од 100.000 људи, очекује се супер тајфун

Локална заједница је шокирана, а истичу да је угљенисано тијело пронашао ловац који је случајно пролазио овим дијелом.

Вјерује се да је ријеч о кривичном дјелу, јер су у возилу, осим људских остатака пронађене и лисице.

Из полиције су потврдили да су и возило и тијело пребачени у лабораторију како би се прикупили докази и ДНК узорци, не би ли се идентификовала жртва.

Према полицији, аутомобил и тијело су се на том мјесту налазили најмање два дана прије него што су пронађени.

илу-брод-човјек-море-29082025

Свијет

Потонуо брод близу Малезије, стотине људи воде се као нестали

Полицајци не искључују ниједну могућност, али први подаци указују да се ради о добро испланираној акцији, при чему су починиоци одабрали посебно изоловано мјесто, вјероватно врло добро познајући околину.

пронађено тијело

Грчка

