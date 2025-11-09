У аутомобилу пронађено угљенисано тијело, ево на шта полиција сумња

Извор:
Грчка полиција покушава да расвијетли стравичан случај и открије ко је мушкарац чије угљенисано тијело је пронађено у једном возилу у селу Скурта, сјеверно од Атине.
Тијело је пронађено у запаљеном возилу у петак поподне, у изолованом подручју, до којег се стиже старим сеоским путем, којим мјештани наводно ријетко и пролазе.
Полиција истражује да ли је у возило пронађено тијело Албанца, грађевинског радника по занимању, чији нестанак је раније пријављен.
Како наводе, нестали мушкарац никад није имао проблема са законом, а Албанац је претходно отишао из Вилиа до Скурта, гдје му се губи сваки траг. Његов аутомобил је пронађен остављен у селу.
Оно што забрињава полицајце јесте чињеница да је аутомобил у којем је пронађено запаљено тијело украден из области Глифаде и имао је лажне регистарске таблице.
Локална заједница је шокирана, а истичу да је угљенисано тијело пронашао ловац који је случајно пролазио овим дијелом.
Вјерује се да је ријеч о кривичном дјелу, јер су у возилу, осим људских остатака пронађене и лисице.
Из полиције су потврдили да су и возило и тијело пребачени у лабораторију како би се прикупили докази и ДНК узорци, не би ли се идентификовала жртва.
Према полицији, аутомобил и тијело су се на том мјесту налазили најмање два дана прије него што су пронађени.
Полицајци не искључују ниједну могућност, али први подаци указују да се ради о добро испланираној акцији, при чему су починиоци одабрали посебно изоловано мјесто, вјероватно врло добро познајући околину.
