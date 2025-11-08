Logo
Раскомадана тијела Новака и Ане пронађени у контејнерима

08.11.2025

22:00

Раскомадана тијела Новака и Ане пронађени у контејнерима
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Руски крипто милионер Роман Новак, раније осуђен због вишемилионске преваре, отет је и убијен у Уједињеним Арапским Емиратима заједно са супругом Аном након неуспјелог покушаја изнуде.

Пар је намамљен на лажни пословни састанак који се претворио у смртоносну отмицу с циљем преузимања контроле над његовом дигиталном имовином, пише "CryptoSlate".

Како данима није било контакта, Новакова породица алармирала је власти. Руске и емиратске службе покренуле су истрагу, сумњајући да је пар намамљен у унајмљену вилу под лажним изговором.

Отмичари су покушали присилити Новака да им преда приступ својој значајној имовини у криптовалутама, која се наводно налазила у дигиталним новчаницима повезаним с његовом апликацијом и ранијим преварама.

policija hrvatska

Регион

Да ли ће бити хапшења? Ево шта је хрватска полиција саопштила о инциденту

Када нису успјели доћи до новца, исход је био трагичан. Роман и Ана су убијени, а према изворима руских медија, њихова су тијела пронађена раскомадана у контејнерима у близини трговачког центра Хатта.

Убрзо након тога, у УАЕ-у и Русији ухапшено је седам осумњичених, укључујући неколико особа из Санкт Петербурга и једну из Казахстана.

Суочени су с оптужбама за убиство и финансијске злочине. Анин отац и маћеха допутовали су у Дубаи како би преузели бригу о малољетној дјеци пара, која су остала сирочад.

Тагови:

пронађена тијела

контејнер

Раскомадана тијела Новака и Ане пронађени у контејнерима

