Сладић најавио: Очекује нас леден почетак седмице, а након тога велика промјена

11.01.2026
Недим Сладић, познати метеоролог, огласио се синоћ на друштвеним мрежама гдје је најавио временске прилике за наредну седмицу у БиХ.
Он је потврдио ријечи других метеоролога који су казали да нас очекује ледени почетак седмице који ће, постепено, попуштати од сриједе.
- Након леденог почетка нове радне седмице, умјереније затопљење је на видику од сриједе. На планинама слиједи постепено топљење снијега, а слично ће бити и у низинама. Падавине, у седмици пред нама, неће представљати проблем јер ће бити ријетке - написао је Сладић.
