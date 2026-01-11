Logo
Large banner

Сладић најавио: Очекује нас леден почетак седмице, а након тога велика промјена

11.01.2026

08:05

Коментари:

0
Сладић најавио: Очекује нас леден почетак седмице, а након тога велика промјена
Фото: АТВ

Недим Сладић, познати метеоролог, огласио се синоћ на друштвеним мрежама гдје је најавио временске прилике за наредну седмицу у БиХ.

Он је потврдио ријечи других метеоролога који су казали да нас очекује ледени почетак седмице који ће, постепено, попуштати од сриједе.

- Након леденог почетка нове радне седмице, умјереније затопљење је на видику од сриједе. На планинама слиједи постепено топљење снијега, а слично ће бити и у низинама. Падавине, у седмици пред нама, неће представљати проблем јер ће бити ријетке - написао је Сладић.

Подијели:

Тагови:

Недим Сладић

Вријеме

padavine

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Људи покушавају да гурају аутомобил током јаких снежних падавина у Москви, петак, 9. јануара 2026.

Свијет

Рекорд је постављен 1956. године, а сада би нове падавине могле да га оборе

1 д

0
Ходање по снијегу

Свијет

Обилне сњежне падавине у Москви, приближавају се рекордним вриједностима

1 д

0
Временска прогноза

Друштво

Ево кад нам стижу нове сњежне падавине

1 д

0
Да ли ће данас доћи до престанка падавина?

Друштво

Да ли ће данас доћи до престанка падавина?

4 д

0

Више из рубрике

"Дарко Јурошевић оживио моћ српске средњовјековне државе"

Друштво

"Дарко Јурошевић оживио моћ српске средњовјековне државе"

16 ч

0
Фенечки бисери одушевили приједорску публику

Друштво

Фенечки бисери одушевили приједорску публику

16 ч

0
Епископ Сергије: Босанска црква није и никада неће постојати, ИЗ да се огради од изјава Церића

Друштво

Епископ Сергије: Босанска црква није и никада неће постојати, ИЗ да се огради од изјава Церића

17 ч

5
Возачи опрез: Велике гужве на граничним прелазима

Друштво

Возачи опрез: Велике гужве на граничним прелазима

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

05

Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча

12

01

Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

11

53

Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

11

46

Незгода код Миљевине, застој на магистралном путу Фоча - Сарајево

11

35

"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner