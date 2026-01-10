Возачи опрез: Велике гужве на граничним прелазима

10.01.2026
16:46
На граничним прелазима Градишка, Градина, Брод, Козарска Дубица, Орашје, Изачић и Велика Кладуша појачан је интензитет саобраћаја на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
Због сњежних сметова у прекиду је саобраћај на путу Улог-Кланци преко превоја Морине.
На путним правцима Ресановци-Дрвар и Босанско Грахово-Стрмица на снази је забрана саобраћаја за теретна возила.
На дионици Олово-Кладањ, преко превоја Караула, обавезна је употреба ланаца за теретна возила.
Из АМС возачима скрећу пажњу на засњежен коловоз и отежану вожњу и на осталим дионицама у вишим планинским предјелима и преко превоја, нарочито на путу од Гацка према Трнову и Шћепан Пољу.
У нижим предјелима саобраћај се одвија успорено, јер су коловози изразито
клизави.
Видљивост је због магле смањена у котлинама и дуж ријечних токова, посебно на ширем подручју Источног Сарајева, Фоче, Бањалуке и Градишке.
На дионицама које пролазе кроз усјеке и поред камених косина, осим одрона, постоји опасност и од леденица.
Возачима се савјетује максимално опрезна вожња прилагођена стању и условима на путу, уз обавезну употребу зимске опреме.
