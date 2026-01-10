Logo
Возачи опрез: Велике гужве на граничним прелазима

10.01.2026

16:46

Коментари:

0
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градишка, Градина, Брод, Козарска Дубица, Орашје, Изачић и Велика Кладуша појачан је интензитет саобраћаја на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

Због сњежних сметова у прекиду је саобраћај на путу Улог-Кланци преко превоја Морине.

Гужве граница

БиХ

Зијад Крњић краде дане путницима на граничним прелазима

На путним правцима Ресановци-Дрвар и Босанско Грахово-Стрмица на снази је забрана саобраћаја за теретна возила.

На дионици Олово-Кладањ, преко превоја Караула, обавезна је употреба ланаца за теретна возила.

Из АМС возачима скрећу пажњу на засњежен коловоз и отежану вожњу и на осталим дионицама у вишим планинским предјелима и преко превоја, нарочито на путу од Гацка према Трнову и Шћепан Пољу.

У нижим предјелима саобраћај се одвија успорено, јер су коловози изразито

клизави.

Видљивост је због магле смањена у котлинама и дуж ријечних токова, посебно на ширем подручју Источног Сарајева, Фоче, Бањалуке и Градишке.

На дионицама које пролазе кроз усјеке и поред камених косина, осим одрона, постоји опасност и од леденица.

Возачима се савјетује максимално опрезна вожња прилагођена стању и условима на путу, уз обавезну употребу зимске опреме.

Коментари (0)
17

17

Сијарто: Брисел и Кијев желе да увуку Мађарску у рат, препрека за то је Орбан

17

13

Иранке пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија, добиле "критике" због једне ствари

17

01

Два хороскопска знака доживјеће чудо у јануару 2026: Новац им долази на неочекиване начине

16

46

Возачи опрез: Велике гужве на граничним прелазима

16

34

Николија спаковала кофере и напустила дом: Пјевачица се огласила, Реље "нема нигдје"

