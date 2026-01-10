Грађани у Сарајеву огорчени: Иако су прилази очишћени од снијега, Рад и даље не одвози смеће

10.01.2026
Кантонално јавно комунално предузеће Рад већ седам дана не одвози смеће у одређеним насељима и улицама у Сарајеву, а стање с отпадом на јавним површинама постало је алармантно.
У великом броју сарајевских насеља контејнери су данима претрпани, а забринути грађани свакодневно апелују на КЈКП Рад да одвози смеће.
Мјештани сарајевског насеља Алипашино Поље, а ријеч је улицама Босанска и Неркеза Смаилагића, пожалили су се да, иако су очистили улаз и осигурали простор крај аутомобила за извлачење контејнера, Рад већ седам дана не одвози смеће.
Након што су обавијестили предузеће, истакли су да су добили одговор из Рада да се "нису стекли увјети" за одвоз отпада.
Подсјетићемо да овакво стање представља озбиљан ризик по јавно здравље.
(Кликс)
