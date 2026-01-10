Logo
Сутра облачно уз дјелимично разведравање

Извор:

СРНА

10.01.2026

13:55

Коментари:

0
Вријеме
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно облачно вријеме, уз дјелимично разведравање и температуру ваздуха од минус четири до један степен Целзијусов.

Јутро ће бити хладно и претежно облачно, око ријека и по котлинама магловито, а слаб снијег се очекује од југозапада ка истоку, уз јак сјеверни вјетар који ће појачавати осјећај хладноће, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана дјелимично разведравање уз сунчане периоде, посебно на сјеверу, док ће на југу већи дио дана бити сунчано и вјетровито.

Увече и током ноћи са недјеље на понедјељак биће веома хладно.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, уз јаке ударе сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена до јака, олујна бура.

Марко Рубио

Свијет

Рубио: САД подржава храбри народ Ирана

Јутарња температура ваздуха биће од минус 10 до минус шест, на југу до један, у вишим предјелима од минус 15, а највиша дневна од минус четири до један, на југу око шест, у вишим крајевима од минус седам степени Целзијусових.

У већини предјела данас је облачно, са кишом у Херцеговини и снијегом у осталим крајевима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Хан Пијесак минус један, Гацко, Чемерно, Бјелашница и Тузла нула, Вишеград, Соколац, Приједор, Бијељина, Сарајево и Зеница један, Бањалука, Добој и Мркоњић Град два, Билећа четири, Требиње седам, те Мостар осам степени Целзијусових.

