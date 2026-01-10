Logo
Судија излудио Дончића: Од***и одавде!

10.01.2026

13:33

Судија излудио Дончића: Од***и одавде!
Фото: Printscreen/X

Права драма виђена је у финишу утакмице између ЛА Лејкерса и Милвоки Бакса. Шеснаест секунди прије краја, при резултату 101:101, судија је досудио прекршај Луке Дончића над Кевином Портером Јуниором приликом шута за три поена, што је изазвало бурну реакцију словеначког аса.

Процјена арбитра била је да је контакт био довољан за три слободна бацања, чиме су Бакси добили огромну предност у борби за побједу.

Одлука је имала додатну тежину јер је Дончићу то била шеста лична грешка, па је морао напустити паркет у кључном тренутку. Бијесни кошаркаш Лејкерса изгубио је контролу, скакао, гестикулирао и гласно се обратио судији псовком, што је била једна од његових ријетких таквих реакција у НБА каријери – тек трећи пут да је искључен због шест личних грешака.

Без Дончића на терену, Лејкерси нису успјели доћи до преокрета. ЛеБрон Џејмс изгубио је лопту у посљедњем нападу, а Кевин Портер Јуниор је с линије слободних бацања потврдио тријумф Милвокија (105:101).

Дончић је меч завршио с 24 поена, девет скокова и девет асистенција, али и слабим шутом из игре.

Тагови:

Лука Дончић

Košarka

