Обрадовић кратко и јасно објаснио дебакл Звезде: Нула

09.01.2026
21:45
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде декласирани су у Каунасу, на гостовању Жалгирису (99:67), у мечу 21. кола Евролиге.
Послије утакмице је своје прве импресије изнио Саша Обрадовић, тренер црвено-бијелих.
Након Валенсије, Црвена звезда је доживјела још један убједљив пораз, па је на катастрофалан начин одрадила ново дупло коло у елити, преноси Спортал.
Кошарка
Жалгирис разбио Звезду у Каунасу
Још једном, тиму Саше Обрадовића је пресудио ужасан старт утакмице. Жалгирис је много боље отворио утакмицу, као и Валенсија.
Жалгирис је након десет минута имао 14 поена предности (26:12), па повратка није било.
Црвено-бијели нису поправили утисак до краја меча, дјеловали су безидејно, малокрвно, што су Литванци искористили и на крају декласирали госте.
– Нема разлога, само смо играли лоше и то је то. Ништа нисмо показали, нула – рекао је Обрадовић.
Литвански великан је сада на скору 12-9, а у наредној рунди ће играти против Макабија у Тел Авиву. Са друге стране, Црвена звезда има 11 поена и десет пораза, а за шест дана ће играти у гостима против Олимпије Милано.
