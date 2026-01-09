Logo
Обрадовић кратко и јасно објаснио дебакл Звезде: Нула

09.01.2026

21:45

Коментари:

0
Обрадовић кратко и јасно објаснио дебакл Звезде: Нула
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Црвене звезде декласирани су у Каунасу, на гостовању Жалгирису (99:67), у мечу 21. кола Евролиге.

Послије утакмице је своје прве импресије изнио Саша Обрадовић, тренер црвено-бијелих.

Након Валенсије, Црвена звезда је доживјела још један убједљив пораз, па је на катастрофалан начин одрадила ново дупло коло у елити, преноси Спортал.

Zvezda

Кошарка

Жалгирис разбио Звезду у Каунасу

Још једном, тиму Саше Обрадовића је пресудио ужасан старт утакмице. Жалгирис је много боље отворио утакмицу, као и Валенсија.

Жалгирис је након десет минута имао 14 поена предности (26:12), па повратка није било.

Црвено-бијели нису поправили утисак до краја меча, дјеловали су безидејно, малокрвно, што су Литванци искористили и на крају декласирали госте.

– Нема разлога, само смо играли лоше и то је то. Ништа нисмо показали, нула – рекао је Обрадовић.

Литвански великан је сада на скору 12-9, а у наредној рунди ће играти против Макабија у Тел Авиву. Са друге стране, Црвена звезда има 11 поена и десет пораза, а за шест дана ће играти у гостима против Олимпије Милано.

КК Црвена звезда

Коментари (0)
