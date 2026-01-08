Logo
Large banner

Ово су најновије информације око опоравка Николе Јокића

08.01.2026

20:00

Коментари:

0
Ово су најновије информације око опоравка Николе Јокића
Фото: Танјуг/АП

Опоравак Николе Јокића одвија се у изузетно позитивном смјеру. Најбољи кошаркаш данашњице напорно ради како би се што прије вратио на паркет, преноси реномирани НБА инсајдер Шемс Чаранија.

"Никола Јокић је практично нон-стоп на рехабилитацији, ради буквално на сваких неколико сати. Вјежба са теговима, одрађује кардио на бициклу, хлади кољено и, према информацијама које имам, већ је почео са лаганим шутирањем на терену" открио је најпоузданији НБА инсајдер.

Подсјетимо, Јокић је крајем прошле године током утакмице против Мајамија задобио незгодну повреду лијевог кољена.

Прве процјене говориле су о паузи од око четири седмице, али српски центар улаже максималан напор да се у најкраћем могућем року поново стави на располагање саиграчима.

Подијели:

Таг:

Никола Јокић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Позната судбина Двејна Вашингтона у Партизану

Кошарка

Позната судбина Двејна Вашингтона у Партизану

2 ч

0
Водећи инсајдер открио стање Николе Јокића

Кошарка

Водећи инсајдер открио стање Николе Јокића

22 ч

0
Денвер Нагетси честитали Божић на ћирилици

Кошарка

Денвер Нагетси честитали Божић на ћирилици

1 д

0
Познато стање повреде Николе Јокића

Кошарка

Познато стање повреде Николе Јокића

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

46

Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје

20

40

Стевандић: Српска јача сваког дана

20

30

Кија Коцкар запрошена на Божић, цијена прстена папрена

20

23

Масовни протести у Ирану, срушен интернет

20

15

Надлежне екипе на терену: Проблеми са снабдијевањем струјом и водом у Зворнику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner