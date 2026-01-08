Ово су најновије информације око опоравка Николе Јокића

08.01.2026
Опоравак Николе Јокића одвија се у изузетно позитивном смјеру. Најбољи кошаркаш данашњице напорно ради како би се што прије вратио на паркет, преноси реномирани НБА инсајдер Шемс Чаранија.
"Никола Јокић је практично нон-стоп на рехабилитацији, ради буквално на сваких неколико сати. Вјежба са теговима, одрађује кардио на бициклу, хлади кољено и, према информацијама које имам, већ је почео са лаганим шутирањем на терену" открио је најпоузданији НБА инсајдер.
Подсјетимо, Јокић је крајем прошле године током утакмице против Мајамија задобио незгодну повреду лијевог кољена.
Прве процјене говориле су о паузи од око четири седмице, али српски центар улаже максималан напор да се у најкраћем могућем року поново стави на располагање саиграчима.
