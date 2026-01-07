Logo
Денвер Нагетси честитали Божић на ћирилици

07.01.2026

18:04

Коментари:

0
Денвер Нагетси честитали Божић на ћирилици
Фото: Denver Nuggets/X

Данас је Божић, највећи хришћански празник, а честитке стижу са свих страна свијета – међу њима и од Денвер Нагетса.

Овај НБА клуб је поводом празника честитао Божић на српском језику и ћирилици, у част свог најбољег играча Николе Јокића.

Откако је Никола Јокић стигао у екипу Денвера, тим из Колорада користи сваку прилику да на српском језику или пак на српски начин обиљежи оно што може. Овога пута су честитали Божић и то на ћирилици, на српском језику.

Денвер Нагетси су направили фотографију на којој се налази Никола Јокић, на којој је крст и бадњак, али и застава Србије.

Притом су додате и двије фотографије нашег кошаркаша, док на ћирилици пише…

