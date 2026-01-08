Позната судбина Двејна Вашингтона у Партизану

08.01.2026
Двејн Вашингтон до краја сезоне ће носити дрес Партизана, открио је његов агент Миња Илић.
У посљедње вријеме било је доста спекулација да ће Вашингтон промијенити средину, али сада се огласио његов агент и разријешио све недоумице.
“Не знам одакле су те гласине, јер нас нико није звао, али колико је мени познато нико није контактирао ни Партизан”, рекао је Миња Илић за "Меридиан спорт"
Агент Двејна Вашингтона истиче како је Американац задовољан у Партизану.
"Да будемо реални и искрени. Вријеме прелазног рока отвара врата силним спекулацијама, па тако се Двејн нашао у томе. Не својом вољом. Задовољан је у Партизану. Наравно, није задовољан резултатима. Али, успони и падови су неминовни у спорту. наравно, било би боље да је више успона".
Вашингтон у будућности можда буде члан репрезентације Њемачке.
"Закорачио је у процес добијања држављанства јер је рођен у Њемачкој, а да ли ће да игра за национални тим, зависи не само од његових игара, већ од селектора. Неспорно да код њега постоји жеља".
Први наредни меч Партизан игра против Барселоне већ у петак у "Блауграни" од 20. 45 часова.
