Језиво тежак распоред Партизана у Евролиги за јануар: Могу ли до бар једне побједе?

Кошаркаши Партизана пред собом имају веома занимљив мјесец у Евролиги, током којег ће само једном имати прилику да играју у Београду.
Црно-бијели су већ у самом дну табеле елитног такмичења, а на многобројним гостовањима покушаће да некако поправе скор по доласку Ђоана Пењароје на мјесто тренера.
Стање је далеко од идеалног, пошто би Партизан након овог кола могао да заврши и на посљедњем мјесту на табели, у случају да Бајерн буде славио против Макабија из Тел Авива у петак код куће.
Црно-бијели ће због организације Европског првенства у ватерполу у Арени путовати по Старом континенту током јануара. Већ је иза њих гостовање Валенсији на крају 2025. године и пораз послије слабије игре у посљедњој дионици.
Сада слиједи дупло коло и два тешка меча, прво на Бадњи дан против Монака, а онда против Барселоне три дана касније.
Затим следи и једини меч у Београду и то у дворани "Александар Николић" против Олимпијакоса 14. јануара, а овај меч био је планиран да се одигра у Бечу. Међутим, због безбједносних разлога враћен је у главни град Србије.
Након тога ће кошаркаши Партизана до Минхена, гдје ће одиграти меч са Бајерном као гости 20. јануара, а затим ће на истом мјесту угостити Хапоел из Тел Авива три дана касније.
За крај мјесеца, Партизан ће сачекати и дуел са Олимпијом у Милану 29. јануара, што ће рећи да црно-бијели неће имати много времена за одмор, посебно ако се у све урачуна и вријеме које ће провести у путу.
6. јануар, 19.30 часова: Монако - Партизан
9. јануар, 20.30 часова: Барселона - Партизан
14. јануар, 20.30 часова: Партизан - Олимпијакос
20. јануар, 20.30 часова: Бајерн - Партизан
23. јануар, 20.30 часова (Минхен): Партизан - Хапоел Тел Авив
29. јануар, 20.30 часова: Олимпија Милано - Партизан
